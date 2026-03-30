Hosanna dans la ville sécularisée

Ce dimanche 29 mars 2026, les églises de Paris affichaient complet pour le dimanche des Rameaux. Au lendemain de la visite du pape Léon XIV à Monaco, ce regain de ferveur coïncide avec un record historique: plus de 21 000 catéchumènes seront baptisés à Pâques en France cette année.

Hier, dimanche des Rameaux, les paroisses parisiennes ont connu une affluence remarquable. Processions bondées, messes complètes à Notre-Dame, au Sacré-Cœur, à Saint-Sulpice et dans de nombreuses églises de quartier : familles, jeunes et fidèles de tous âges ont repris le cri ancien « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »

Un signe discret, mais puissant, qui montre que la France n’a pas dit son dernier mot spirituel…

Le Père Rolland, vicaire de Notre-Dame d’Auteuil de Paris témoigne de cette évolution : « La fréquentation des églises à Paris, tout en étant incomparablement au-dessus de ce qu’on peut voir à la campagne, a connu les fluctuations de la société civile, avec la crise du Covid. Après le premier confinement les gens ont été heureux de revenir à la messe. Après le deuxième confinement, ils ont eu, pour certains, du mal à revenir. Mais depuis, nous voyons chaque année une augmentation et nous avons presque retrouvé le niveau d’avant la crise sanitaire. Le fait nouveau, depuis trois ans, est l’afflux considérable de catéchumènes qui choisissent la foi comme une réponse structurante au vide qu’offre la société. Et là, les nombres sont impressionnants : 400% en 10 ans. Et ça ne fait que continuer. »

Ces paroles trouvent un écho national dans les chiffres publiés la semaine dernière par la Conférence des évêques de France : 21 386 catéchumènes, dont 13 234 adultes et 8 152 adolescents, recevront le baptême lors de la Vigile pascale 2026. Un record. Les baptêmes d’adultes progressent de 28 % en un an et ont plus que triplé en dix ans. Rien qu’à Paris, 788 adultes sont ainsi en chemin vers le baptême.

Au lendemain de la visite apostolique du pape Léon XIV à Monaco, où une foule enthousiaste s’est rassemblée autour du Souverain Pontife, ces éléments dessinent un même mouvement : en Europe occidentale, le catholicisme conserve une capacité d’attraction réelle, particulièrement auprès des jeunes en quête de sens.

Le catholicisme français bouge encore

Dans une capitale qui se veut souvent à l’avant-garde de la laïcité militante, ces églises pleines et ces milliers de catéchumènes disent une réalité plus nuancée que le récit dominant. L’homme contemporain, confronté au vide spirituel, à l’angoisse existentielle et à la fragmentation sociale, semble redécouvrir dans la tradition chrétienne – sa liturgie, sa beauté, sa communauté enracinée – une réponse que ni la consommation ni les idéologies contemporaines ne parviennent à apporter.

Ce dimanche des Rameaux n’était pas une manifestation politique, mais un acte collectif de foi et d’espérance. Il rappelle que le catholicisme français, loin d’être relégué au folklore, garde une force de résilience et d’attraction. Hosanna : ce cri ancien résonne encore aujourd’hui, et il dit peut-être que la France n’a pas totalement rompu avec ce qui l’a façonnée pendant des siècles.