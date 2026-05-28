Le lait entier est-il raciste?

Le 14 janvier 2026, le président Donald Trump a promulgué une loi réautorisant les cantines scolaires américaines à servir du lait entier aux élèves. Il n’en fallait pas plus pour la guerre culturelle s’invite dans les réfrigérateurs américains

Aux États-Unis, les guerres culturelles n’épargnent décidément plus rien. Après les statues, les mascottes sportives, les hamburgers ou encore les pailles en plastique, voici désormais les produits laitiers, devenus objets de l’ire du wokisme à la sauce yankee.

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La polémique est née après la signature par le président Donald Trump de la «Whole Milk for Healthy Kids Act» en décembre 2025, une loi destinée à réintroduire le lait entier dans les cantines scolaires américaines. Officiellement, il s’agit de promouvoir une alimentation plus nutritive pour les enfants et de soutenir la filière laitière nationale. Rien de particulièrement révolutionnaire : pendant des décennies, des générations entières d’écoliers ont grandi avec une moustache blanche au-dessus des lèvres sans soupçonner de participer à un quelconque projet civilisationnel.

Lacto-suprémacisme

Excepté pour Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la New York University. Dans une tribune publiée sur Bioethics Today , il a affirmé que le lait entier était devenu un symbole récupéré par des associations de suprémacistes blancs. Selon lui, la consommation de lait serait utilisée dans certains mèmes et publications d’extrême droite comme marqueur de « supériorité génétique », notamment en raison de la capacité supposée de certaines populations européennes à mieux digérer le lactose.

L’argumentation n’a pas tardé à provoquer un déluge de réactions moqueuses. Pour beaucoup d’Américains, voir un simple verre de lait transformé en instrument idéologique relève d’un degré de surinterprétation rarement atteint. Wesley J. Smith, autre spécialiste de bioéthique, lui a ainsi répondu avec un sarcasme mordant , rappelant que parmi les soutiens de la loi figurait notamment le neurochirurgien afro-américain Ben Carson, difficilement identifiable comme figure du suprémacisme blanc.

Inquisition alimentaire

Cette affaire illustre surtout l’état de tension culturelle permanente qui continue de diviser la société américaine. Chaque objet du quotidien semble désormais devoir être analysé sous le prisme identitaire, historique ou idéologique : à ce rythme, il faudra bientôt vérifier les opinions politiques de son petit-déjeuner avant d’ouvrir le réfrigérateur.

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Car après le lait entier, le beurre pourrait bien être accusé de populisme, les céréales de conservatisme latent, et le fromage de promouvoir un séparatisme régional dangereux. Et qui sait, si dans leur obsession compulsive et au nom de l’antiracisme, nos néo-savonaroliens 2.0 n’imposeront pas bientôt aux vaches de choisir leur camp ou la couleur de leur robe?