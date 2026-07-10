France-Maroc: victoire des Bleus logique mais soporifique

Avec son maillot vert menthe rappelant la statue de la Liberté, l’équipe de France se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde. Elle affrontera l’Espagne ou la Belgique le 14 juillet, jour de la fête nationale. Les Lions de l’Atlas sont renvoyés chez eux.

Le Parisien, ce matin.

« Nous sommes là où nous voulions être », a dit Didier Deschamps, sans manifester un grand enthousiasme, au micro de M6 qui retransmet cette Coupe du monde, à la fin du match France-Maroc à Boston, jeudi. Les Bleus se sont imposés face aux Lions de l’Atlas par un 2 à 0 logique, mais à l’issue d’une rencontre soporifique, qui les qualifie néanmoins pour les demi-finales. Ils seront opposés au vainqueur d’Espagne-Belgique, qui se disputera vendredi à Los Angeles, à 21 heures (heure de Paris).

Pour l’emporter, le onze tricolore a dû attendre la 60e minute, et un tir de Mbappé dans la lucarne gauche. Six minutes plus tard, Dembélé remettait ça. En dehors de ces deux buts, jamais les Bleus n’ont mis en péril le gardien chérifien, Yassine Bounou. En revanche, le seul fait saillant de cette rencontre que Le Parisien annonçait comme un « choc royal » à sa Une lui revient : il a arrêté à la 28e un penalty tiré par Mbappé, qui avait été fauché dans la surface de réparation.

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À partir de ce moment, la confrontation entre ces deux pays, aux allures de derby en raison des liens historiques entre eux (notamment migratoires dans les deux sens – retraités français dans l’un, main-d’œuvre marocaine dans l’autre), a ronronné. Les Marocains, qui ambitionnaient de prendre leur revanche sur leur élimination en demi-finale en 2022 au Mondial du Qatar sur le même score de 2 à 0, se sont montrés appliqués, sans plus, et les Français poussifs, ayant, eux, oublié leur superbe au vestiaire.

Quant à la troisième mi-temps « explosive » dans les rues de Paris et d’autres villes, à laquelle on s’attendait, à 2 heures du matin, elle semblait être aux abonnés absents. Après quelques scènes de liesse, Paris s’est endormie en attendant 5 heures du matin où elle s’éveille, comme le chantait Jacques Dutronc il y a des lustres.

Avec cette sortie de la seule équipe africaine ayant atteint ce stade, cette Coupe du monde devient une affaire européenne. Hormis l’Argentine qui affrontera la Suisse dimanche, toutes les autres appartiennent au Vieux Continent. Vendredi, ce sera Espagne-Belgique à Los Angeles à 21 heures, samedi Angleterre-Norvège à Miami et dimanche Argentine-Suisse.

La qualification de la France pour la finale — qu’elle se retrouve opposée à l’Espagne, contre laquelle elle s’est inclinée en demi-finale de l’Euro 2024 par un 2 à 1, ou à la Belgique — est en conséquence loin d’être assurée si elle déploie le même jeu que face au Maroc.