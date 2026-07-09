Violences sexuelles à La Réunion: classement avec suites

A La Réunion, la gestion du doute de parents d’une crèche après un non-lieu enflamme les esprits sur l’île.

À Saint-Paul, à La Réunion, l’affaire de la crèche Raharianne continue de susciter inquiétude et incompréhension parmi certains parents [1]. En cause, le retour en fonction d’un salarié qui avait été visé par une enquête pour des faits présumés d’agressions sexuelles sur mineurs, procédure finalement classée sans suite par le parquet de Saint-Denis.

Classement sans suite éclair

Selon les éléments rendus publics, deux plaintes avaient été déposées à l’été 2025 contre un employé de la crèche Raharianne, située à l’Étang Saint-Paul, un quartier de la commune de Saint-Paul où se côtoient zones résidentielles, exploitations agricoles et espaces naturels protégés. La Société publique locale (SPI) Ti Baba (« petit bébé »), gestionnaire de l’établissement, avait alors indiqué avoir été informée le 28 juillet 2025 d’un signalement transmis à la gendarmerie concernant un comportement présumé inapproprié. Le salarié concerné avait été suspendu dès le lendemain, tandis qu’une enquête était ouverte par le parquet de Saint-Denis. Le 18 août 2025, celui-ci a annoncé le classement sans suite de la procédure. Selon les termes rapportés à l’époque, les infractions n’apparaissaient pas caractérisées et les faits supposés ne pouvaient pas avoir eu lieu. La décision judiciaire a donc mis fin, à ce stade, aux poursuites pénales.

Mais ce classement sans suite n’a pas éteint toutes les interrogations. Le fait que cette décision soit intervenue en seulement trois semaines n’a d’ailleurs pas contribué à la rendre pleinement légitime aux yeux des personnes concernées par l’affaire. Pour plusieurs parents et acteurs associatifs, la question n’est plus seulement judiciaire : elle porte désormais sur les garanties de protection mises en place dans un établissement accueillant de très jeunes enfants.

Sans surprise, le retour du salarié au contact d’enfants a provoqué une réaction publique. Les associations Mouv’Enfants (association de protection de l’enfance) et Mouv’Marmay (collectif réunionnais engagé en faveur de la protection des enfants) ont lancé une pétition demandant l’application du principe de précaution et la mise à l’écart de la personne concernée des fonctions impliquant un contact direct avec les enfants. Leur argument central est qu’un classement sans suite ne vaut pas réponse suffisante à la question de la sécurité des enfants.

Les associations prennent soin de rappeler qu’elles ne prétendent pas se substituer à la justice, ni remettre en cause la présomption d’innocence. Leur demande se veut conservatoire : il ne s’agit pas, selon elles, de sanctionner sans jugement, mais d’éviter qu’un doute, même juridiquement insuffisant pour fonder des poursuites, ne soit traité comme inexistant lorsqu’il concerne des enfants en bas âge.

Logique de prévention

Cette position soulève une question essentielle. Une décision de classement sans suite signifie que l’autorité judiciaire estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour poursuivre. Elle ne constitue pas nécessairement une déclaration générale sur l’absence de tout risque. C’est précisément dans cet écart entre exigence de preuve pénale et logique de prévention que se situe aujourd’hui le débat.

Les associations invoquent aussi le contexte plus large des violences sexuelles faites aux enfants. Elles rappellent que la CIIVISE a recueilli des dizaines de milliers de témoignages et formulé de nombreuses recommandations pour améliorer la prévention, la protection et la réparation. À leurs yeux, l’affaire Raharianne illustre une difficulté récurrente avec des institutions qui interviennent souvent trop tard, lorsque les dommages sont déjà constitués.

Dans ce contexte, la pétition demande plusieurs mesures, notamment l’application immédiate du principe de précaution, la suspension de toute fonction au contact direct d’enfants dans l’attente de garanties suffisantes, davantage de transparence de la part des autorités compétentes, ainsi qu’une réflexion nationale sur les mesures conservatoires applicables aux professionnels travaillant auprès de mineurs.

Parmi les voix qui demandent une reprise des investigations figure Maître Alain Antoine, avocat au barreau de La Réunion et conseil de l’une des familles plaignantes dans ce dossier [2]. Son intervention revêt une importance particulière en ce qu’il a eu accès à une partie des éléments de la procédure dans le cadre de la défense de sa cliente, tout en exprimant naturellement la position de cette dernière. Selon lui, la brièveté de l’enquête, menée en l’espace de quelques semaines avant son classement sans suite, ne permettait pas d’épuiser toutes les investigations qu’appelaient des accusations d’une telle gravité. Il estime que, lorsque les déclarations d’un très jeune enfant sont susceptibles de recevoir une qualification criminelle, la recherche de la vérité impose des investigations approfondies, éventuellement complétées par de nouvelles expertises et auditions. Pour cette raison, il plaide publiquement en faveur d’une réouverture de l’enquête, tout en rappelant qu’un classement sans suite ne constitue pas une décision sur la culpabilité ou l’innocence, mais traduit l’appréciation du parquet selon laquelle les éléments alors réunis ne justifiaient pas de poursuites. Avec lui, les partisans d’une réouverture ne disent pas que les faits sont établis. Ils soutiennent plutôt que le doute ne serait pas entièrement levé et que des investigations complémentaires pourraient être nécessaires.

Arrière-plan politique

Cet argumentaire met également en avant deux caractéristiques de l’affaire. Il y a d’abord le classement sans suite des plaintes, intervenu « à la vitesse de l’éclair », selon Me Antoine. Il y a ensuite une démarche pour le moins inhabituelle du parquet : la procureure de la République de la juridiction du nord de l’île, Véronique Denizot, a convoqué une conférence de presse pour annoncer cette décision, déclarant coram populo que « les faits n’avaient pu avoir lieu ». Comme on pouvait s’y attendre, l’affaire comporte également un arrière-plan politique…

L’établissement mis en cause est géré par la Société publique locale (SPL) Ti Baba, créée par les communes de Saint-Paul et de Trois-Bassins mais principalement contrôlée par la première. Cette commune est dirigée par Emmanuel Séraphin, successeur d’Huguette Bello (la célèbre et éphémère candidate LFI à Matignon) à la tête d’une municipalité conduite par Pour La Réunion (PLR), formation politique proche de La France insoumise.

La majorité municipale a fait de la petite enfance et de la lutte contre les violences l’une de ses priorités affichées. C’est dans ce contexte que Karine Lebon, députée de la circonscription, conseillère municipale de Saint-Paul et ancienne administratrice de la SPL Ti Baba, a vivement interpellé Gérald Darmanin à l’Assemblée nationale, le 9 juin dernier, lors d’une question consacrée à l’affaire Lyhanna. Une intervention remarquée au cours de laquelle la parlementaire a exhorté le garde des Sceaux à « réexaminer les classements sans suite », avant de conclure : « Agissez ou partez ! » Cette prise de position contraste, selon plusieurs commentaires relayés sur les réseaux sociaux réunionnais, avec son absence de prise de parole publique dans l’affaire Raharianne. Les intéressés font toutefois valoir que les deux dossiers sont de nature différente.

Reste qu’il faut rappeler un principe fondamental : le classement sans suite décidé par le parquet demeure une décision judiciaire importante. Il signifie qu’à ce stade, les éléments réunis n’ont pas permis de caractériser une infraction. Toute présentation de l’affaire doit donc éviter de transformer des soupçons en certitudes.

Mais pour les parents inquiets, l’enjeu n’est pas seulement de savoir si la justice pénale pouvait poursuivre. Il est de savoir si toutes les garanties ont été prises pour protéger les enfants, rassurer les familles et préserver la confiance dans l’institution. Pour la personne concernée, l’enjeu est également majeur et consiste à éviter qu’un classement sans suite ne soit vidé de sa portée par une suspicion permanente.

Restaurer la confiance

Que faire donc lorsqu’une procédure pénale concernant un professionnel de la petite enfance est classée sans suite, mais que des parents, des associations ou certains conseils estiment que des interrogations subsistent ? Faut-il privilégier le retour immédiat au poste initial ? Prévoir des mesures temporaires d’éloignement du contact direct avec les enfants ? Mettre en place une expertise complémentaire ? Encadrer plus précisément les conditions de reprise ?

Aucune de ces réponses n’est simple. Mais le débat ouvert autour de la crèche Raharianne montre qu’un classement judiciaire ne suffit pas toujours à restaurer la confiance lorsque sont en cause de très jeunes enfants. D’autant plus que cette affaire intervient dans un contexte plus large. Ces dernières années, plusieurs dossiers ont profondément marqué l’opinion publique en matière de protection de l’enfance. L’affaire Lyhanna, qui a récemment conduit à une remise en cause du fonctionnement des services chargés de la protection des mineurs, a mis en lumière les conséquences que peuvent avoir des défaillances institutionnelles lorsque les signaux d’alerte ne sont pas suffisamment pris en compte.

Ce dossier s’inscrit d’ailleurs dans un cadre où plusieurs affaires ayant touché des structures de la petite enfance ont conduit les pouvoirs publics à renforcer leur réflexion sur les contrôles des établissements, en particulier après plusieurs cas très médiatisés impliquant certaines crèches privées. Bien que ces situations soient de nature différente et ne sauraient être assimilées à l’affaire Raharianne, elles ont néanmoins contribué à accroître la sensibilité de l’opinion publique et des autorités à toutes les questions touchant à la sécurité des enfants accueillis.

Enfin, l’affaire Raharianne s’inscrit dans un contexte réunionnais particulier, marqué depuis plusieurs années par une mobilisation croissante des institutions contre les violences intrafamiliales. À La Réunion, ce contentieux est devenu l’un des principaux défis de la justice pénale. Dans un reportage consacré au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, procureur de la République, expliquait que les violences intrafamiliales représentent désormais près de la moitié de l’activité pénale de la juridiction, constituant son principal contentieux, devant même les infractions routières.

La vice-procureure Carole Pantalacci décrivait pour sa part un flux continu de procédures. Dressant le bilan d’un week-end de permanence, elle indiquait que sur vingt-cinq personnes placées en garde à vue, environ la moitié l’avaient été pour des violences ou des abus sexuels commis sur leur compagne ou sur des enfants, ajoutant qu’il s’agissait d’un « flux classique ».

Cette pression ne résulte pas d’un seul facteur. Les autorités mettent en avant la combinaison de difficultés sociales importantes (précarité, chômage, addictions, alcoolisation, tensions familiales) qui favorisent les situations de violence au sein des foyers. Dans un rapport récent consacré aux outre-mer [3], le Sénat souligne notamment que la consommation d’alcool intervient dans une très grande majorité des situations de violences intrafamiliales recensées sur l’île. Les rapporteurs observent également que certaines violences éducatives ou corporelles demeurent davantage banalisées dans certains environnements familiaux, contribuant à la reproduction de cycles de violence d’une génération à l’autre.

Cette réalité exerce une pression considérable sur l’ensemble de la chaîne institutionnelle. Les services de police et de gendarmerie, les parquets, les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, les services sociaux, les associations d’aide aux victimes et les structures médico-psychologiques sont simultanément sollicités. C’est précisément pour mieux coordonner ces différents acteurs que des pôles spécialisés dans les violences intrafamiliales ont été créés au sein des juridictions, notamment à Saint-Pierre.

Ce contexte éclaire, sans l’expliquer à lui seul, la sensibilité particulière des affaires mettant en cause des enfants. L’émotion suscitée par l’affaire Lyhanna, qui avait déjà alimenté un débat sur les capacités des institutions à détecter et prévenir les situations de danger concernant les mineurs, a renforcé les attentes de la population. Il n’est pas étonnant que chaque nouveau dossier concernant la protection de l’enfance soit observé avec une attention accrue, indépendamment de son issue judiciaire.

[1] https://www.clicanoo.re/article/justice/2026/06/17/suspicion-dagressions-sexuelles-a-la-creche-raharianne-des-parents-demandent-verite-et-justice

[2] https://www.clicanoo.re/article/justice/2026/06/17/maitre-alain-antoine-il-faut-rouvrir-laffaire-de-la-creche-raharianne

[3] https://www.senat.fr/rap/r25-525/r25-52514.html