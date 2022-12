Les licornes existent !

Encensée sur France Inter, une entreprise française vise le marché juteux de la «ligue fantasy», malgré les risques potentiels d’addiction de mineurs.

Lorsque, sur France Inter le 16 novembre, Léa Salamé donne la parole dans son émission « Le Grand entretien » à Nicolas Julia, le fondateur de Sorare, elle insiste sur la réussite de sa dernière levée de fonds qui a atteint un montant record de 680 millions de dollars. Quel beau succès pour cette licorne française ! Réjouissons-nous de ce nouveau triomphe de la French Tech ! Au fait, en cette période de crise géopolitique, sociale, environnementale, éducative, sanitaire… quelle est sa proposition de valeur, comme on dit dans les écoles de commerce ? Une solution antigaspi, une plateforme de cours en ligne, de nouvelles opportunités pour la télémédecine ? Que nenni ! Il s’agit d’une nouvelle offre de cartes de football virtuelles, basées sur la technologie blockchain et les jetons non fongibles, permettant à des fans de fantasy football de composer leurs propres équipes et de les employer dans un jeu vidéo. Ils peuvent non seulement acheter des cartes de joueur, mais aussi gagner des récompenses en cryptomonnaies. La faillite récente de TFX, plateforme géante de cryptomonnaies installée aux Bahamas, n’a pas rebuté les investisseurs. Après une mise en garde de l’Autorité nationale des jeux, Sorare n’a pas été catégorisée comme une plateforme de paris sportifs, en dépit des risques d’addiction de mineurs à un jeu en ligne susceptible d’entraîner des pertes financières. Cette licorne française valorisée à 4 milliards de dollars pourra ainsi échapper à la régulation de l’Autorité nationale des jeux et, selon Nicolas Julia, contribuer à la noble mission de rendre les individus propriétaires de leurs objets digitaux. Les perspectives de croissance du marché mondial du sport fantasy, évaluées par Reuters à 48 milliards dollars d’ici 2027, l’ont emporté sur la prise en compte des dangers. Il faut admettre que l’état du monde appelle à des divertissements XXL : comme l’a dit Pascal, « les hommes n’ayant pu résoudre la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour être heureux, de n’y point penser ».

A lire aussi : Le crypto-art s’arrache dans les ventes aux enchères