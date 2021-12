Greta, sors de ce film!

Pour une bonne séance de culpabilisation – qui plus est ridiculement médiocre – vous pouvez vous rendre dans les salles de cinéma mercredi prochain et vous délecter du dernier film de Louis Garrel...

Ce film sera donc le résultat de l’ultime scénario écrit par Jean-Claude Carrière mais on préférera se souvenir de lui comme d’un collaborateur inspiré de Luis Buñuel, entre autres.

Ici, son alliance avec Louis Garrel produit un film d’un conformisme confondant où des collégiens des quartiers branchés parisiens (la Bastille et son quartier n’avaient décidément pas mérité cette fin sociologique là !) n’en finissent pas de donner des leçons de savoir-vivre environnemental à des parents idiots et fiers d’être culpabilisés. Comme sur grand écran, hélas, le ridicule ne tue pas plus que dans la vie, lesdits parents finiront par explorer le désert à dos d’animal adéquat sans se soucier, étrangement, de l’insupportable esclavage qu’ils font ainsi endurer à ces pauvres bêtes.

Tout est à l’avenant dans cette prétendue fable écolo qui drague ouvertement des spectateurs prompts à se battre la coulpe. Il est regrettable que Louis Garrel nous prenne ainsi en otage de ses états d’âme pitoyables.

“La Croisade” de Louis Garrel, sortie le 22 décembre.