Jean-Jacques Bourdin: «On donne de moins en moins la parole à la contradiction»

Philippe Bilger s’entretient avec le journaliste Jean-Jacques Bourdin, passé de RMC à Sud Radio, à la rentrée

Dans Bilger les soumet à la question, j’ai pu interviewer durant 55 minutes Jean-Jacques Bourdin.

Ce très grand professionnel, qui anime une émission sur Sud Radio chaque jour de 10 heures à midi 30, a répondu à mes interrogations et m’a en particulier exposé sa vision éclairée, décapante et critique des médias et de la manière dont il concevait sa pratique, une authentique passion pour lui, notamment dans l’exercice de l’entretien politique.

À lire aussi : «Dans le journalisme, on ne doit s’interdire aucun sujet» : entretien avec Régis Le Sommier

J’ai été impressionné par son « parler vrai », slogan de Sud Radio, et j’y ai été d’autant plus sensible que Jean-Jacques Bourdin ne s’était pas exprimé depuis longtemps ainsi à titre personnel. J’ai bénéficié de ce privilège rare.

Causeur vous propose de visionner cet entretien, enregistré dans le studio de Fréquence Protestante (100.7 FM Paris).

“Je fuis les médias, je les ai fréquentés un temps, mais j’ai eu tort!”

” Aujourd’hui, il y a une paresse journalistique, à partir du moment où un fait est diffusé sur les réseaux sociaux, on prend à peine le temps de le vérifier et on le balance à l’antenne, c’est la course à l’audience”

” Ce qui est malheureux, c’est qu’aujourd’hui, on donne de moins en moins la parole à la contradiction, ou alors, on organise des débats artificiels…”

“On accorde de plus en plus d’importance à l’anecdote plutôt qu’au fond des choses, car c’est plus contraignant”

“L’indignation, c’est plus facile que la réflexion”

“Je n’aime pas l’extrémisme, je pense que la vie est faite de nuances, elle n’est pas faite de vérités, qui d’ailleurs n’admettent aucune contre-vérité…”

100 Partages Partagez Print Email

100 Partages Partagez Print Email