Sud Radio populiste? Première nouvelle!

Moins de 24 heures après l’annonce de sa venue à Sud Radio, Pierre Lescure a décidé de jeter l’éponge. Il a justifié cette décision en pointant du doigt les réactions hostiles qu’elle avait suscitées. Un débat hebdomadaire devait l’opposer à Maud Koffler.

Ainsi Pierre Lescure ne participera pas, chaque samedi, à un dialogue intergénérationnel sur Sud Radio. Il aurait pu, en effet, répliquer à ses détracteurs : « J’ai 80 ans et je vous emmerde » mais il a préféré jeter l’éponge et se retirer avec beaucoup d’élégance.

Bien-pensants

Il paraît qu’on l’aurait confronté à une journaliste d’extrême droite et que cette relation, pour certains, aurait été délétère, voire pire. Ce n’est pas sérieux. Comme si l’on n’avait pas le droit, médiatiquement, de dialoguer avec tout le monde et même, pourquoi pas, avec des personnalités de gauche ou d’extrême gauche ! Faudrait-il donc s’interroger avant chaque sollicitation, avant chaque émission, pour savoir si les questions vont être suffisamment républicaines, consensuelles, bien orientées pour mériter des réponses ? Dans quel monde de fous est-on tombé pour qu’une personnalité comme celle de Pierre Lescure, avec une telle expérience et un tel capital de vie, se soit sentie contrainte d’obtempérer aux oukases de je ne sais quelle dictature de la pensée et bienséance étouffante !

Sud Radio serait aussi populiste. Ce serait l’opprobre principal qui aurait rendu scandaleuse la participation de Pierre Lescure à ce dialogue hebdomadaire ? Convient-il encore, à supposer que le grief d’être populiste, si l’on parvient à le définir, soit véritablement une tare, de souligner qu’il y a une énorme différence entre le populisme mauvais genre et le populaire fibre démocratique ? Et que Sud Radio, pour ceux qui l’écoutent et en ont besoin chaque jour, relève de la seconde catégorie.

N’importe quoi !

Pourrait-on accepter de considérer que le populisme est une manière de singer le peuple, de le caricaturer, d’en faire trop, de le flatter dans ce qu’il peut avoir parfois de malsain, comme le progressisme dévoyé, tandis que le populaire est naturel, simple, spontané, ne dédaigne pas les grands succès et se réjouit des joies ordinaires ? Le populaire n’est pas une incitation au clivage mais, au contraire, une invitation au rassemblement. Sud Radio est populaire, en est fière et ses nombreux auditeurs l’aiment pour cette tonalité chaleureuse et honnête. Je rêve d’une France où l’on cessera, pour tout et n’importe quoi, les procès de Moscou !