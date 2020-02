Assez parlé des gilets jaunes ! Dans Les traîtres (Éditions Pierre-Guillaume de Roux), le journaliste Ivan Rioufol se concentre sur ceux responsables de leur colère.

Des lignes et des lignes, des articles bâclés, des livres calibrés pour le rayon “meilleures ventes” des librairies… À longueur de pages, éditocrates et intellectuels ont accumulé les mêmes analyses sur la fameuse “France périphérique”, entrée en révolte il y a plusieurs mois. Grandeur du petit peuple, de Michel Onfray est le dernier exemple en date de ces analyses. C’est assez !

Là où tous ces travaux se focalisent sur les gilets jaunes – coupables d’avoir menacé notre démocratie représentative pour beaucoup, les héros de la liberté pour d’autres – le dernier ouvrage d’Ivan Rioufol préfère braquer les projecteurs sur ceux contre lesquels ils se sont levés. Plutôt que d’analyser une fois de plus la sociologie des ronds-points, Rioufol décrit ceux qui ont poussé à bout les gilets jaunes. L’auteur est connu pour son style et il ne prend pas de gants pour dézinguer l’arrogante macronie. Son dernier essai est donc assez plaisant.

Qui sont les traîtres ? Qui sont ceux pour qui les gilets jaunes ne sont que des revenants de l’effrayant Ancien monde ? “Ils tremblent de peur tant ils se devinent coupables” indique Ivan Rioufol, dont la plume se délecte pendant près de 200 pages à les débusquer. Il n’aura aucune pitié pour ces “étrangleurs” et ces “nez délicats” qui n’ont que du mépris pour les vulnérables “quand ils ne sont pas issus de la diversité”. Il applique la loi du talion. C’est de bonne guerre : depuis bien longtemps, la partie adverse a aussi fait le choix de la diabolisation.

Des noms, des noms!

Présent dans les manifestations parisiennes les samedis, Rioufol a vu dans la révolte le retour des “classes dangereuses qui en appellent à la France et à son histoire révolutionnaire”. Bien sûr, les revendications étaient mal formulées. Bien sûr, il y a peut-être eu des débordements regrettables, de l’improvisation, mais qu’importe : “Si la foule improvise ses parcours et ne sait pas où elle va, elle sait très bien d’où elle vient”.

Sa colère n’est que le juste retour de bâton d’une France martyrisée par les “acharnés de la casse”. À cause de ces derniers, et de leur idéologie que l’auteur appelle le divertisme, “des rues, des quartiers, des communes, des départements ont opéré une mue civilisationnelle que seul peuvent nier [des] esprits complices de ces phénomènes.” Voilà la vraie sédition dont on devrait s’inquiéter.

Au fil des pages du brûlot, le lecteur attentif pourra noter les noms propres des coupables que dénonce le journaliste du Figaro. Essentiellement des politiques appartenant au camp du progressisme, mais pas seulement. Tout en extrayant de l’actualité récente les faits les plus révélateurs des maux français, la liste de cet “intelligentsia démophobe” se dessine. Parmi les aspirations des gilets jaunes des débuts, c’est la question identitaire qui rebuterait plus que toutes les autres le pouvoir et les fameux « traîtres », selon Rioufol. Et quand il est question d’égrener la liste de ceux qui se sont compromis à la marche du 10 novembre 2019 à Paris (où Allah Akbar a été scandé près des lieux des attentats), on devine que c’est un terme encore plus violent que “traître” que l’auteur se plairait à employer…

Si ce n’est pas leur seul tort, le principal méfait des « traîtres » serait cette soumission à la religion islamique. Pendant que les Français seraient excédés, d’obséquieux et zélés agents signeraient le pacte de Marrakech, feraient la courte échelle à une religion étrangère et agressive ou pleureraint la mort de Jacques Chirac. Ce décès n’émeut pas notre pamphlétaire : il retient que l’ancien président de la République a été le “premier président dhimmi”.

Rioufol, journaliste ostracisé , tient-il sa revanche ?

Les analyses sont sulfureuses, le style corrosif et efficace de Rioufol est tout au service de la démonstration.

Avec la crise des gilets jaunes, le fin observateur dont le blog attire depuis des années toute une France silencieuse, a cru tenir sa revanche. Dès 2012, il disait à ses petits camarades de la presse qu’il était urgent d’être réactionnaire (De l’urgence d’être réactionnaire, PUF) et déplorait de se retrouver entouré par “des démocrates qui n’aiment pas le peuple, des humanistes qui n’aiment pas les gens et des journalistes qui n’aiment pas les faits.” Dans Les traitres, il constate que la bonne presse est loin d’en avoir fini avec les poncifs barbants : “L’immigration est une chance pour la France”, “‘l’islam est une religion de paix et de tolérance”; “le nationalisme c’est la guerre”, “la diversité est une richesse” etc.

L’information est sous surveillance : “La presse est muselante. C’est uniquement dans sa bouche et sous sa plume que les voitures sont “folles”, les cités “sensibles”, les voyous des “jeunes”, les tueurs criant Allah akbar des “déséquilibrés” et que “les prénoms ont été modifiés” ! ” Le Nantais, qui ne reconnaît plus la ville de son enfance, milite pour un “retour à une nation indivisible, sauvée des poisons mortels que sont les multiculturalisme et le matérialisme borné”. Si elles étaient autrefois complètement ostracisées, constatons que de telles idées ont tout de même émergé ces dernières années dans le paysage. Ne voit-on pas Ivan Rioufol aller commenter l’actualité sur les chaines info ? Les gilets jaunes ne sont-ils pas parvenus à faire plier Emmanuel Macron et son gouvernement, lequel leur a attribué une ligne de crédit exceptionnelle de 17 milliards ? Les réseaux sociaux et les gilets jaunes ont bien ouvert une brèche, et ils malmènent nos institutions.

Mais le locataire de l’Élysée a tenu bon, et si les idées réactionnaires de Rioufol ont bien gagné leur place légitime dans le débat public, leur influence dans le monde réel et le cours de la vie des Français est pour l’instant quasi nul (Rioufol rêve d’un référendum sur l’immigration, il semble qu’il faille encore attendre, de toute façon toute la presse française s’emploie ces jours-ci à démontrer que les Anglais ont eu tort de voter le Brexit…). L’essayiste ne tient donc pas encore sa revanche, il attend son heure: “l’incendie ne s’éteindra pas par de l’argent mais par un nouveau projet en adéquation avec les nouvelles attentes des gens”. Peut-être, reste que dans les enquêtes d’opinion, Emmanuel Macron est pour l’instant assuré d’être réélu en 2022 dans l’hypothèse d’un affrontement avec Marine Le Pen, et que les gilets jaunes sont rentrés dans leurs chaumières depuis un moment.