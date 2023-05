Immigration: les bonnes recettes de Vanessa Krycève

Un débat « apaisé » avec 150 citoyens tirés au sort, un processus « démocratique, apartisan et fiable » avec experts et chercheurs: c’est le merveilleux programme que nous promet Vanessa Krycève pour cette convention citoyenne sur la question migratoire qu’elle appelle de ses vœux. Mais, le profil de cette entrepreneuse engagée incite à la méfiance face à ce qui pourrait être une entourloupe pseudo-démocratique…

En réaction à la loi-immigration portée par Gérald Darmanin, l’idée d’une convention citoyenne sur la migration est apparue dans les médias. Le 27 avril, Le Monde publiait une tribune de quarante associations qui défendait ce projet1. Le même jour, la porte-parole de ce collectif, Vanessa Krycève, était interrogée sur France Inter2. Pour rassembler les partisans de ce projet, un site internet a même été créé3 et une pétition, qui a recueilli plus de 36 000 signatures, a été lancée sur Change.org4. Une rapide consultation du site internet donne un avant-goût de l’orientation idéologique que pourrait avoir cette convention. En effet, parmi les personnalités soutenant le projet on retrouve Cédric Herrou (l’agriculteur pro-migrants) ou Olivier Legrain (un millionnaire qui a créé un fonds de dotation pour financer l’accueil de migrants)5. Du côté associatif, on retrouve, entre autres, deux collectifs ancrés à l’extrême gauche : Utopia 56 et la Ligue des Droits de l’Homme.

Donner un vernis démocratique à des propositions politiques rejetées par les Français

Le désir de la majorité des Français est connu depuis des années concernant la question migratoire : sondages après sondages, enquêtes après enquêtes, second tour du RN après second tour du RN. Mais cette volonté de restriction drastique de l’immigration ne plaît pas à Vanessa Krycève et consorts. L’objectif de ces derniers est d’empêcher le désir majoritaire sur ce sujet de se matérialiser politiquement. Et tout ça au nom de la démocratie ! Mais comment faire ? Comment faire pour donner un vernis démocratique à des propositions politiques rejetées par la majorité des Français ? Comment les duper tout en faisant accroire que la démocratie s’est exprimée ? Bon sang mais c’est bien sûr : une convention citoyenne sur la migration ! Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter un peu Vanessa Krycève. Le 27 avril, elle a exposé, dans une vidéo de 20 minutes mis en ligne par le média Blast6, les raisons pour lesquelles une telle convention doit se tenir et la manière dont elle serait organisée.

Vanessa Krycève se présente comme entrepreneur dans le milieu de l’économie sociale et solidaire. Plus précisément elle indique avoir « fondé un projet qui œuvre pour un accueil digne des réfugiés et une entreprise qui accompagne les personnes réfugiées dans l’insertion professionnelle par la cuisine ». Cet élément biographique nous permet de la situer idéologiquement. Une marge d’erreur est toujours possible mais prenons le risque de prétendre qu’elle est plus proche de SOS Méditerranée que de Reconquête. Elle indique qu’elle aimerait voir advenir une « convention citoyenne sur la migration pour qu’il puisse y avoir un débat apaisé et serein sur le sujet migratoire ». Ce que ces gens appellent un débat « apaisé » c’est un débat auquel la droite ne participerait pas, car il est bien connu que c’est la droite qui hystérise le débat et certainement pas la gauche qui hurle à l’incitation à la haine à chaque fois que le mot « expulsion » est prononcé ou que l’expression « grand remplacement » est employée.

Après nous avoir expliqué qu’une convention citoyenne est un « outil démocratique », coordonné par le CESE, qui va permettre à 150 citoyens tirés au sort de débattre, Vanessa Krycève prétend que « la migration est un sujet très peu connu de l’ensemble de la population » et regrette que ce sujet soit « récupéré pour en faire des grandes polémiques ». Sujet « peu connu » dit-elle ? Curieux point de vue, ce sujet est en réalité bien connu de la majorité des citoyens ; il faut dire qu’en 2023 il est difficile de passer à côté. Des millions de Français éprouvent chaque jour ou subissent souvent ce qu’on appelle désormais le vivre-ensemble, et les difficultés qu’il charrie. Ils sont très au fait de cette réalité.

Balisage idéologique

Pour illustrer les « grandes polémiques » dont parle Madame Krycève, plusieurs extraits vidéos ont été choisis, tous en rapport avec l’affaire Lola, fillette française de 12 ans tuée à Paris par une Algérienne sous OQTF en octobre dernier. On y entend des responsables politiques de droite, comme Eric Zemmour, incriminer la politique migratoire du gouvernement comme responsable du drame… En parlant de « grandes polémiques » Madame Krycève et d’autres cherchent à disqualifier l’utilisation politique de faits, notamment de faits divers, dont ils regrettent la médiatisation. La mécanique est bien huilée. Dans un premier temps on cache le réel dérangeant, et lorsque, ce qui est le cas de temps en temps, ce réel dérangeant bénéficie d’une exposition médiatique, on s’emploie à le relativiser ou le minimiser. « Une convention citoyenne serait un bon moyen de faire de l’éducation populaire » avance Mme Krycève. On y arrive enfin. La volonté de ces militants se fait jour petit à petit. La convention citoyenne ne sera rien d’autre qu’un camp de rééducation, dans lequel les citoyens tirés au sort seront abreuvés d’un prêchi-prêcha immigrationniste qu’ils devront apprendre par cœur et recracher sans faute. Vanessa Krycève déclare ensuite que les participants seront accompagnés et éclairés par « des experts, des historiens, des sociologues, des démographes, des associations, des ONG, des personnes elles- mêmes issues d’un parcours migratoire, des patrons d’entreprises ». Tout semble déjà prévu pour baliser idéologiquement cette convention. Tous les chantres de l’immigration, bien dissimulés derrière leur titre d’experts, seront présents pour enseigner la bonne parole. L’historien viendra expliquer que l’immigration a toujours existé et qu’il est inutile de s’y opposer. Le sociologue discourra sur la montée de l’extrême droite en France et en Europe. Le démographe, Hervé Le Bras ou un autre Lyssenko probablement, prétendra que le grand remplacement est un fantasme et qu’il n’y a pas plus d’immigration aujourd’hui que sous Henri IV. L’idéologie des ONG et associations, comme Utopia 56 ou la LDH qui soutiennent la convention, est notoire; il n’est pas nécessaire de s’y attarder. Et enfin, les patrons d’entreprises, comme Thierry Marx7, viendront expliquer qu’ils manquent de main d’œuvre et qu’il faut vite régulariser des milliers de sans-papiers !

Vanessa Krycève a le culot de nous présenter cette convention citoyenne de rêve comme un « processus apartisan et fiable », tout en évoquant les « gardes fous et lignes rouges qu’on doit poser ». Il ne faudrait surtout pas que ça dérape. Il ne faudrait surtout pas que les participants deviennent incontrôlables à l’instar d’un fleuve qui sortirait de son lit. Au contraire, il faut les endormir ces braves gens. Ce qui explique les « lignes rouges », élément indispensable tel un cordon sanitaire pour empêcher toute idée nauséabonde d’émerger. Le peuple français se retrouve une nouvelle fois pris en étau entre d’un côté un gouvernement, qui à travers un énième projet de loi sur l’immigration (le 22e en 30 ans) lui fait miroiter une baisse de l’immigration qui n’adviendra jamais et de l’autre des associations, comme celles derrière cette idée de convention, qui s’opposent au souhait de la majorité en militant pour que la France accueille toujours plus d’étrangers.

Si vous n’êtes toujours pas convaincus par l’idée que ces gens de gauche tentent de mettre sur pied une entourloupe d’apparence démocratique sur le sujet de l’immigration, entourloupe qui porte le nom de convention citoyenne, voici un petit florilège des meilleures pensées de Vanessa Krycève :

« L’appel d’air est un fantasme »

« L’appel d’air est une aussi grosse fantaisie que le grand remplacement »

« La migration est un fait, comme le réchauffement climatique est un fait »

« La France qui historiquement est une terre d’accueil recule progressivement et accueille de moins en moins »

« Un référendum sur l’immigration c’est une idée d’extrême droite »

Apartisan et fiable, on vous dit !

