Predators parade

La pochette du dernier album du musicien Harrison Patrick Smith est accusée de faire la promotion de la pédophilie

La sortie le 12 mai d’un disque du musicien Harrison Patrick Smith (nom de scène « The Dare », « le défi »), une étoile montante de la scène new-yorkaise, a provoqué un scandale. L’image de la pochette, tweetée par la maison de disques, montre apparemment deux mineures, habillées comme des écolières, qui se trouvent dans des positions de coït avec des hommes habillés en adultes. Qu’il s’agisse de vraies mineures ou non, le musicien est accusé par des internautes de présenter la pédophilie sous un jour séduisant. Cette dernière « is hiding in plain sight » – « elle se cache au grand jour ». On déplore aussi le fait que, jusqu’en décembre, The Dare était enseignant suppléant.

Cet épisode rappelle l’accueil hostile réservé en 2022 à deux campagnes de la maison de mode Balenciaga. Sur certaines photos, on voyait des enfants qui tenaient des nounours, mais portaient des habits de « bondage » ; dans d’autres, traînant sur une table, des documents relatifs à des jugements de la Cour suprême américaine concernant la pédopornographie. En 2021, un professeur américain, Allyn Walker, a été obligé par son université à partir en congé après le tollé déclenché par un livre où il promouvait le remplacement du terme « pédophile » par celui de « minor attracted person » (MAP ; « personne attirée par les mineurs »). Le but de l’euphémisme serait d’encourager les pédophiles à se faire traiter plutôt qu’à passer à l’acte.

L’indignation du public ne constitue-t-elle donc qu’un cas de panique morale ? Le danger du terme « MAP » est que, depuis 2018, il est effectivement détourné à des fins de normalisation de la pédophilie. Un drapeau de la fierté « MAP » circule en ligne, ainsi que le hashtag #MAPPride et des tentatives – rejetées par les gays – d’ajouter un P à LGBT. En avril, le normalement très libertaire Elon Musk a banni de Twitter un compte qui montrait un drapeau MAP pour célébrer la « Journée d’Alice », une allusion à la petite fille imaginée par Lewis Carroll. Selon tous les indicateurs, le nombre et l’habileté des prédateurs en ligne sont en forte progression. On est loin du pays des merveilles.