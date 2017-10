La multiplication des campements illégaux de forains issus de la « communauté des gens du voyage » a provoqué un ras-le-bol général dans les alpages de Haute-Savoie. Les étés chauds ne sont plus le monopole des ZUP.

La vie estivale de la Haute-Savoie, telle qu’elle se reflète dans les médias locaux et nationaux est, d’ordinaire, un mélange d’idylle montagnarde et lacustre à l’usage des nombreux vacanciers venant y séjourner et de récits horribles d’accidents mortels d’alpinistes, mêmes expérimentés, de randonneurs souvent imprudents, de pratiquants de sports extrêmes comme le parapente ou le Base jump, victimes de leur passion. En cet été 2017, un autre sujet récurrent, naguère relégué en brève dans les pages locales, est venu s’imposer parmi les grands classiques des chroniques de l’été : les affrontements répétés entre les populations locales et des groupes de gens du voyage, essentiellement Manouches, Sinti et Roms bien français (rien à voir avec les Roms des Balkans présents dans les grandes villes de France).

Haute-Savoie, Terre promise

Ces heurts, qui n’ont eu, pour l’instant et heureusement, d’autres conséquences que quelques bleus et contusions pour les protagonistes, se produisent à l’occasion d’occupations illégales de terrains publics et privés par des groupes de caravanes de gens du voyage cherchant un endroit pour passer un été tranquille, avec l’espoir d’y exercer avec profit leurs activités traditionnelles : ferraillage, travaux d’entretien des habitations, services divers comme l’affûtage des outils et le rempaillage des sièges. D’année en année, leur nombre s’accroît, car ils trouvent dans le secteur une météo qui convient à leur mode de vie (ni trop humide ni trop chaude) et un environnement économique favorable à leurs affaires. Alors que les artisans de la place ont désormais pris l’habitude, comme leurs confrères urbains, des congés d’été et des destinations