Fini la romance

Les statistiques montrent que les films romantiques sont inexorablement sur le déclin.

Le romantisme est-il en train de disparaître au cinéma ? C’est ce que suggèrent les analyses du Britannique Stephen Follows, blogueur spécialiste du grand écran . En compilant les données du site IMDb pour la Saint-Valentin, il a constaté que les films romantiques n’avaient en effet plus du tout la cote.

Si en 2000, 34,8 % des films réalisés étaient encore classés comme « Romance » sur IMDb, ce chiffre a chuté continuellement pour tomber à moins de 10 % aujourd’hui.

Ensuite, travaillant à partir d’une base de données répertoriant 17 430 films sortis depuis les années 1930, Follows a mis en évidence un déclin global qui s’est accentué au cours des vingt-cinq dernières années. Courbes détaillées à l’appui, il démontre que les intrigues romantiques deviennent moins centrales dans la production de films depuis le début du siècle, mais qu’elles restent parfois présentes sous forme de sous-intrigues. Certains sous-genres romantiques ont quasiment disparu, notamment les films montrant des clichés sur l’« amour interdit » ou des héros passant d’« ennemis » à amoureux. Adieu Roméo et Juliette ! En revanche, les bluettes dans lesquelles les amours prennent du temps à se concrétiser ou les héros se donnent une seconde chance résistent un peu. Cette évolution générale des goûts du public interpelle. Si le genre romantique reste présent dans la production des services de streaming ou dans la fiction « New Romance » que plébiscitent beaucoup de jeunes femmes, on dirait que la consommation de ce type d’histoire a quitté les salles de cinéma pour se réfugier dans l’espace intime de la maison ou de la lecture. La société est-elle devenue plus pudique ? En 2024, Follows a découvert que la présence du sexe dans les films a chuté de 40 % depuis 2000. Pouvons-nous compter sur le dernier Bridget Jones dans les salles pour sauver l’amour ? Malheureusement, il est reconnu assez unanimement comme médiocre… même si IMDb lui donne tout de même une note généreuse de 6,8 sur 10.