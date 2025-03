Emmanuel Godefroy peint son intérieur

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Le peintre et dessinateur Emmanuel Godefroy – qui peint depuis quarante ans – expose actuellement au magasin Cavavin, 8, rue des Vergeaux, à Amiens (et jusqu’au 2 avril), quatorze œuvres, toiles et portraits sur papier. « Des portraits intérieurs pour des images extérieures », explique-t-il lorsqu’on l’interroge sur le thème proposé. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le vendredi 7 mars en fin d’après-midi ; je m’y suis rendu d’un pas vif et assuré en compagnie de ma Sauvageonne, rayonnante et intéressée elle qui, non seulement joue la comédie, mais peint aussi comme elle respire. (Et elle respire bien.)

Nous arrivâmes avec un quart d’heure de retard ; il y avait du monde et de l’ambiance. Le caviste, François Lefèvre, maître des lieux, avait bien fait les choses. Le vin blanc qu’on nous a servi bien frais, était un mélange de sauvignon et de chardonnay si mes souvenirs sont bons. (Ils doivent être bons car j’ai bien plus de mémoire pour le sang du Christ que pour mes cours de mathématiques de 3ème D au collège Joliot-Curie de Tergnier, dans l’Aisne). François Lefèvre ne propose pas seulement d’excellentes bouteilles ; il aime aussi l’art. Ainsi, régulièrement, il invite les artistes d’Amiens et des alentours à venir exposer dans son magasin ; c’est tout à son honneur. Il y a peu, c’était donc le tour d’Emmanuel Godefroy.

Rollin and Tumbin

C’est euphémisme de dire que sa peinture interpelle. On y voit des êtres au regard inquiet, voire angoissé ; on les dirait rongés par la désespérance de la vie, par son absurdité totale, par l’inéluctabilité de la chute. Si Cioran avait peint, il eût pu le faire à la manière d’Emmanuel Godefroy. Ce dernier avoue qu’il ne fait que reproduire le ressenti de ses états intérieurs, « le reflet de mes états d’âme. » Comment a-t-il choisi ces quatorze toiles ? « Il y en a de récentes mais aussi des anciennes, à l’image de ce tableau du fond de mon atelier, réalisé en 2005 sur lequel je nettoyais mes pinceaux. J’ai finalement décidé d’en faire une création. » Les visages qu’il nous donne à voir détiennent souvent quelque chose de christique. Volonté ou simple impression ? « C’est vrai mais pourtant, je ne le souhaite pas. Nous sommes tous imprégnés de culture religieuse », dit-il. « Mais je ne veux pas être taxé de peintre religieux ; ce n’est pas mon propos ; cependant, il m’arrive de pleurer devant l’ange de la cathédrale d’Amiens. » Deux heures plus tard, alors que nous baguenaudions dans l’obscurité naissante, nous nous rendîmes au Charleston où se produisait le groupe Rollin’and Tumbin’. C’était plein à craquer et sacrément bien. Le combo s’adonne à des reprises de grands standards du rock et du blues anglo-américain, des morceaux de Creedence Clearwater Revival, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Eric Clapton, Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks… ça dépotait ! Pierre, le guitariste-chanteur, assure ; il en est de même pour les trois membres des Rabeats à ses côtés : Marcel (guitare), Flamm (batterie) et François (basse). Le bouillonnant Laurent Goulet y est allé que quelques solos d’harmonica très bluesy. Puis, ma Sauvageonne et moi, nous fondîmes dans la nuit amiénoise, la tête dans les étoiles.