Musique de chambre et printemps normand

Deauville s’apprête à vivre au rythme des concerts de son 29e festival de Pâques. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique de chambre.

Ce samedi 12 avril marque le coup d’envoi du 29e festival de Pâques de Deauville. Sous la houlette d’Yves Petit de Voize, son fondateur, les générations de musiciens se succèdent et se rassemblent par l’excellence de leur art. Depuis 1996 et les premiers pas de Renaud Capuçon, pas moins de cinq générations se sont cooptées : les aînés tendent la main à leurs cadets au concert comme au disque – preuve en est avec la remarquable collection « Deauville Live », du label b-records.

Répétition à Deauville… sous le regard d’Yves Petit de Voize et du chef Pierre Dumoussaud. Photo: Claude Doaré

Jusqu’au 26 avril, la musique de chambre est donc mise à l’honneur, de Mozart à Debussy en passant par Schubert, Beethoven, Chausson et Webern. Des programmes exigeants qui permettent aux musiciens de se retrouver sur scène pour former un trio, un quatuor ou un orchestre et de faire éclater leur talent et leur complicité. Cette complicité qui fait partie de l’ADN de ce festival se partage avec le public. La salle Élie de Brignac-Arqana, vaisseau de bois posé face l’hippodrome, à deux pas des Planches, offre une rare proximité avec les instrumentistes et les chanteurs, ainsi qu’une magnifique acoustique.

Lors de cette 29e édition, les amateurs retrouveront ceux qu’ils ont vus « grandir » et gagner en maturité, tels l’altiste Lise Berthaud, le violoncelliste Yan Levionnois, les pianistes Adam Laloum et Théo Fouchenneret ainsi que beaucoup d’autres pépites. Quant aux fidèles, ils seront heureux d’écouter lors de ce week-end d’ouverture le non moins fidèle parrain du festival, le violoniste et chef d’orchestre Augustin Dumay dans un programme Chausson, Debussy, Ravel, le samedi 12, puis Richard Strauss, le dimanche 13.

Mozart, Bach et Tchaïkovski, entre autres, seront applaudis lors des concerts du week-end suivant, et il en sera ainsi jusqu’à la fin du mois… en attendant l’Août musical (du 31 juillet au 9 août), le pendant estival de ce rendez-vous pascal à ne pas manquer.

Tout le programme sur : https://musiqueadeauville.com/

