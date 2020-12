Brûler la bible ne serait pas aussi répréhensible que brûler le coran…

Il dit agir au nom de « la liberté d’expression contre l’islamisation de la société ». Le Danois Rasmus Paludan est le fondateur du parti Stram Kurs – « Ligne dure » –, qui a récolté 60 000 voix lors des dernières élections législatives. Convaincu d’un lien entre islam et délinquance, il s’est spécialisé dans l’autodafé de corans – qu’il enrobe parfois avec du bacon – et prévoyait d’en brûler un exemplaire sous l’Arc de triomphe. Mais le 11 novembre, il a été devancé par le renseignement français, qui l’a cueilli manu militari dans sa voiture puis placé en rétention administrative. La menace ayant été jugée sérieuse, à peine quelques heures plus tard, l’homme fiché S et son briquet étaient escortés jusqu’à un avion, pour être expulsés – dire