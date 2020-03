En avant-première, l’édito du numéro de mars d’Élisabeth Lévy

À l’heure où j’écris ces lignes, le 26 février, le coronavirus a tué trois personnes en France et 12 en Italie. J’ignore si, à l’heure où vous les lisez, ce bilan s’est alourdi, mais le contraire, qui signifierait qu’on a stoppé net la propagation, serait presque miraculeux. J’ignore également si l’opinion a cédé à la panique, mais on nous a tellement demandé si nous avions peur que ça a bien dû finir par nous faire peur, selon le bon vieux principe de la prophétie autoréalisatrice. Enfin je ne sais pas non plus si les pouvoirs publics français ont pris de nouvelles mesures pour enrayer l’épidémie

Même les plus alarmistes des populistes ne demandent pas la « fermeture » des frontières, mais leur contrôle accru

Dépourvue de toute compétence en médecine et en santé publique, j’ai naturellement confiance dans les autorités sanitaires de mon pays. Quand le ministre déc