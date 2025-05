Édouard Philippe, Gabriel Attal: l’effet Retailleau

Édouard Philippe se pose désormais en critique virulent de ce macronisme qu’il a pourtant longtemps incarné avec zèle. Il tente aujourd’hui de faire oublier sa responsabilité dans l’inaction qu’il dénonce. Gabriel Attal, quant à lui, s’illustre avec la mesure symbolique de l’interdiction du voile avant quinze ans, qui relève davantage de la posture politique et du coup d’éclat que d’autre chose.

Ils ont fait leur chemin de Damas. Tout soudain, la révélation leur est venue, la lumière a jailli. De moutons bêlants du macronisme les voilà métamorphosés en contempteurs du régime, en pourfendeurs de ce qu’ils ont accompagné et servi avec zèle, servilité toutes ces années, sans oublier ce surplus d’arrogance, de suffisance qui aura été la marque des dignitaires de l’engeance en place depuis 2017.

Premiers sinistres

Ils font l’un et l’autre le procès de l’inaction de l’État, de l’impuissance publique dont ils ont été, cependant, parmi les tout principaux agents, ayant occupé tous deux les fonctions de Premier ministre. Premiers sinistres, comme disait Coluche.

Leur réquisitoire ne manque pas de sel. Selon eux, rien de ce qu’il fallait faire pour éviter à la France de se retrouver dans l’état déplorable qu’on lui connaît, et aux Français un tel désarroi, n’a été entrepris, ni même énoncé. « Le pouvoir ne s’est pas emparé des problèmes que nous avions sous les yeux, immigration incontrôlée, insécurité galopante, endettement phénoménal… », dit en substance Gabriel Attal. Nous sommes victimes, sur ces sujets et d’autres encore, de nos mensonges, surenchérit Edouard Philippe dans son pamphlet précisément intitulé Le prix de nos mensonges (Alors que « mes » mensonges en titre aurait eu le mérite d’induire une édifiante humilité. Mais l’humilité, chez les disciples du très raide et très pontifiant Alain Juppé, ne figure pas au nombre des vertus de forte pratique.)

Un peu de décence !

Bref, de voir MM. Philippe et Attal instruire avec férocité le procès des gouvernements Philippe et Attal serait fort divertissant si ce n’était si pathétique. Et diablement culotté, car, tout comme pour l’humilité, on ne peut guère dire que la plus élémentaire décence les étouffe.

Le cas de M. Philippe est particulièrement intéressant. Il se dit en colère. L’est-il à propos de sa bonne ville du Havre qui brille aujourd’hui au firmament des méga-poubelles du narco-trafic ? Non, pas vraiment. D’ailleurs, que fait-il pour endiguer la submersion mortifère, que propose-t-il ? Peu de chose, à vrai dire. Rien. Non, il regarde ailleurs, plus loin, plus haut. Élysée 2027. Arrivé sur le porte-bagage d’ Antoine Rufenacht à la mairie du Havre, sur celui d’Emmanuel Macron, au gouvernement de la France, il n’a plus désormais qu’un rêve en tête, un but suprême : prendre enfin lui-même le guidon. C’est sa ligne bleue des Vosges.

Mais voilà que se dresse sur son chemin un obstacle. Un obstacle que sa suffisance, son arrogance ne lui ont pas permis de voir venir : Bruno Retailleau. Le Vendéen et sénateur Retailleau avec son parler vrai, son diagnostic sans complaisance, ses préconisations courageuses, décapantes. Et de surcroît son franc succès à l’élection pour la présidence LR. Un plébiscite, disent ceux qui s’y connaissent. Alors il fallait bouger, se remuer, feindre être homme d’action, de conviction, de détermination, et donc enfourcher le cheval commode de l’indignation, fourbir en quelques semaines le brûlot, le pamphlet qui marquera les médias à défaut des esprits. Brandir sa colère. La colère molle d’une tête molle, dans la grande tradition des gouvernants de ces quatre ou cinq dernières décennies qui ont conduit le pays là où il est. Selon le magazine Le Point, l’auteur, aurait donné avec cette ire de papier « un spectaculaire coup d’accélérateur à sa campagne présidentielle ». Et « pris de vitesse ses concurrents, nombreux sur la ligne de départ ».

À voir. Le chemin est encore long et la colère toujours éphémère. C’est sa nature même. Elle passe. Ses effets aussi. Il restera donc à l’ambitieux à beaucoup pédaler et pédaler encore. Pour un homme de porte-bagage ce n’est sans doute pas l’exercice le plus évident.