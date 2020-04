Nabilla et Brigitte Macron viennent de devenir les meilleures copines du monde… On vous explique pourquoi

On ne le dit pas assez mais on vit une époque (vraiment) formidable et aussi (tellement) pleine de belles surprises. Ainsi, la semaine dernière, Nabilla (notre Kim Kardashian nationale) a offert les 10 000 € qu’elle venait de « gagner », après un rude labeur chez Cyril Hanouna, à la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France et a abondé ce fabuleux don de 10 000 € de sa poche. Et, ce n’est pas tout, cerise sur le gâteau, notre époustouflante première dame s’est fendue d’un merveilleux coup de fil, filmé et posté sur le compte instagram de notre élégante donatrice : 3 480 465 vues, pour cette vidéo (virale ?) à la minute où j’écris ces lignes.

– Allo Nabilla, c’est Brigitte Macron.

Air (juste un peu) étonné de l’intéressée. On lui avait dit qu’on l’appellerait mais elle ne savait pas qui.

– Ouaouh !

Regard caméra. Geste de la main super mignon.

– Je suis trop contente (il faut avouer qu’il y a de quoi). Comment ça va ?

– Je vous appelle pour vous dire un immense merci pour votre générosité à laquelle j’ai été extrêmement sensible blablabla, blablabla, vous êtes formidable !

Les deux nouvelles copines « se sont ensuite longuement entretenues », hors micro. De quoi ont-elles parlé ? Peut-être ont-elles échangé des tutos de mode. Peut-être ont-elles parlé du sac (rare) « Himalaya Crocodile Birkin » de chez Hermès, merveilleux accessoire, évalué entre 280 000 € et 390 000 € d’après les dernières enchères, que Thomas, le mari de Nabilla a offert à sa femme, en février dernier, pour son 28ème anniversaire. Peut-être ont-elles commenté, en connaisseuses, l’initiative de certaines entreprises qui, effarées par le relâchement vestimentaire confinementiel, ont lancé pour les salarié(e)s en télétravail le « Formal Friday » (on s’habille tous formel le vendredi) sur le mode du « Casual Friday » (on s’habille tous relax le vendredi) d’avant.

Peut-être, peut-être … Mais allo quoi ! Nabilla c’est quand même autre chose que Léonarda !

Quelle belle leçon de courage et d’élégance

Parce que Nabilla, elle n’est pas (comme nous) en jogging un poil crasseux, avachie sur son canapé, avec les coussins en vrac. Non, le maintien et la tenue sont impeccables. Le pantalon, simple et décontracté, mais chic. Dior ? Hermès ? Vuitton ? Le petit haut joliment décolleté met discrètement en valeur la poitrine généreuse. Les pieds sont nus certes, mais soigneusement pédicurés. Le maquillage et la coiffure sont au taquet et les coussins en ordre de marche. Elle est trop forte et trop belle Nabilla. C’est pas un petit confinement à la noix qui lui fait perdre de sa superbe.

Elle fait face. Et grâce à Brigitte, épatante épiphaniste de midinettes, elle va « utiliser son énergie et sa notoriété pour cette cause ». Brigitte sait choisir ses interlocutrices. Bravo Brigitte, merci Nabilla.

Et quelles belles leçons de rédaction et d’orthographe

Pour compléter sa story, Nabilla nous gratifie d’un commentaire à tout casser sur son mentor. Ce doit être un bonheur exquis pour « cette femme exceptionnelle, touchante, pleine d’énergie, sensible et forte à la fois » d’être (enfin) appréciée à sa juste valeur et d’être si joliment vantée. Et surtout, sans une faute d’orthographe, même pas un minuscule dérapage de frappe. Impeccable le message. Pas une erreur d’accord, même pas avec l’auxiliaire avoir. Pas un défaut de ponctuation. Tout bien. Que du beau, de l’élan, du grandiose. On frise le sublime. On est à des années lumières de Sibeth et de la meuf qui était dead.

Pourquoi ne pas faire de ce beau texte une dictée de confinement pour les collégiens (et au-delà !) ? Lue par Marlène Schiappa avec sa belle voix d’institutrice et le ton qui va avec. Et, disponible sur toutes les plates-formes de notre belle éducation nationale.

Fake News ?

Il parait, information non démentie par le Checknews de Libération ou le Vrai du Faux de France Inter, donc vraie, que le pape va appeler Nabilla pour Pâques.

– Allo Nabilla, ici c’est François …