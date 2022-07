Que voir cet été au cinéma? Si l’offre ne s’annonce pas pléthorique, elle révèle cependant quelques pépites qui permettront un retour dans les salles obscures: pour que vive le cinéma! Jean Chauvet nous parle ici du prix de la mise en scène mérité du dernier Festival de Cannes, de Dominik Moll ici, et d’Ennio Morricone ici.

Du calamiteux palmarès du dernier Festival de Cannes ne ressort vraiment, tel un rescapé du naufrageur présidentiel Vincent Lindon, que Decision to Leave, le nouveau film du très talentueux cinéaste coréen Park Chan-wook – l’auteur, entre autres, de Old Boy et Mademoiselle. Prix absolument justifié de « la mise en scène », cet hommage assumé au Vertigo d’Alfred Hitchcock possède toutes les qualités esthétiques d’une cinématographie particulièrement stimulante.

A lire aussi: Soft power au pays du matin (pas si) calme

Sur la base d’un scénario parfaitement ficelé, le cinéaste coréen multiplie les références visuelles autant que les innovations. Tout commence par la découverte du corps d’un homme retrouvé écrasé au pied d’une montagne. Suicide ? Accident ? Meurtre ? L’enquête peut commencer… Inutile d’en dire plus. Il faut se laisser porter par le ballet définitivement sensuel et troublant que le cinéaste met en place sous nos yeux souvent ébahis. Le film déploie ses sortilèges sur fond de Mahler et on se dit alors que non, décidément, le cinéma n’est pas mort, à condition bien entendu de voir Decision to Leave dans le seul écrin digne de lui : le grand écran d’une salle obscure.

Mademoiselle Price: 10,00 € 19 used & new available from 10,00 €