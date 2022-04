[Nos années Causeur] La boussole

Christopher Caldwell est unjournaliste américain (Claremont Review of Books, New York Times, Commentary), spécialiste des questions politiques et sociales européennes. Il est membre du comité de rédaction de Commentaire et l’auteur d’Une révolution sous nos yeux : Comment l'Islam va transformer la France et l'Europe (L’Artilleur) et The Age of Entitlement (Simon & Schuster).