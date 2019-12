Nous parlions récemment des projets éducatifs de Benjamin Griveaux, candidat LREM à la mairie de Paris en difficulté. Sur son chemin, on le sait, Cédric Villani maintient une candidature dissidente. Il a apparemment un sacré ego. Et selon Le Point, il inquiète même ses proches. La semaine passée, le mathématicien surdoué était interrogé sur son autisme supposé par l’émission de télévision Quotidien. En effet, nombreux sont les observateurs à murmurer que Villani pourrait être atteint du syndrome d’Asperger.

Les signes qui plaident pour cette hypothèse sont notamment l’habillement saugrenu, le phrasé étrange ou farfelu et les échanges déconcertants avec autrui (certains diront difficiles). Autant de traits communs à de nombreuses personnes atteintes du syndrome… Enfin, ce qui est plus connu depuis Rain man, de nombreux Asperger développent des facultés impressionnantes sur un domaine spécifique – par exemple dans les sciences – en compensation de leur inaptitude sociale…

« Vous me demandez si je suis autiste ? Je ne sais pas. Je ne me suis jamais fait diagnostiquer. Je n’ai jamais éprouvé le besoin de me faire diagnostiquer. Et qu’est ce que ça changerait ? »