Caramels, bonbons et chocolats. Saison 2

Le Nupes Circus est bientôt de retour près de chez vous. Un nouvel organigramme a mis le feu au bucher des vanités. Avant la rentrée, on inspecte la milice Wagner de Rires et Chansons. Garde à vous!

Corbière, Monsieur de Fursac. Les chroniqueurs se perdent en hypothèses pour savoir où le lad de l’écurie LFI a perdu l’oreille du Boss. Les gros niqueurs pensent que c’est dans son détartrage et son blanchiment des dents, que le Richard J’erre de Bars à Sourire en plateaux repas, a laissé la main autorisée à flatter la croupe du patron. Mélenchon, loyal envers son jeu de 32 et sa couleur café, n’aurait pas supporté que sa fidèle et adhésive rustine se pavane avec une bouche plus blanche que la neige des 3Suisses.

Caron, alias Vache Sacrée. Son séjour sur les rives du Gange, l’a marqué plus profondément que le fer rouge dans la couenne d’un taureau d’Andalousie. Là où les moustiques sont gros comme des hélicos et vous attaquent le cuir sur du Wagner, Vache Sacrée a rêvé si fort que les rats s’en souviennent. Il y fait à la faune une brouette de promesses. Après Ava Gardner et Dominguin, des banderilles plein les yeux, la terreur poivre et fleur de sel s’en prend dans la Saison 2 aux chasseurs. Ils en ont, par avance, le canon scié et les douilles molles.

Boyard, dit Quatre-feuilles ou Papier Maïs. La Légende, le Pablo Escobobard de la ligne Assas-Medellin terrorise l’usager avec sa moustache de stagiaire amish. Un dealer de rêve. « C’est combien ? » « 80. » « Hein ? » « Bon 40 ! » « Quoi ? » On lui tire l’oreille. « Ok, c’est ma tournée. » « C’est bien Papier Maïs, demain sois à l’heure et avec ton APL en liquide. » Pour la Saison 2, Quatre-feuilles fait des révélations sur sa période proxénète. Ses réseaux, de Calabre à l’Albanie. Il balance tout.

Malcom D prime et Angela D visse. Carlos Martens Milongo. Un nom taillé pour le Ballon d’Or. Hélas, le bougre embarque son fameux pied gauche dans la galère LFiste. Où on lui intime l’ordre d’être le nouveau Martens Luther King. Problème, contrairement à Martin, à l’oral, il s’avale la fève. S’il fait un rêve et qu’il vous en touche deux mots, prenez une chaise et du pop-corn. Malgré ce handicap, Obono le regarde avec des yeux comme des phares de Twingo, ceux du premier modèle. Bon, Carlos, laisse-tomber tous ces caves et signe à l’OM.

Rousseau, dite Chaud Devant, mais aussi Pot au Feu. Elle a fini la Saison 1 dégazant la vapeur d’une écrevisse du Bayou. En chantant un hymne féministe qui, à travers sa voix de Vuvuzuela fait reculer la cause. A ce rythme de jobardises, Chaud Devant va finir par renvoyer les femmes entre le four à chaleur tournante et le placard à balais. Et si, finalement, Pot au Feu n’était pas le meilleur des remparts contre la chasse à l’homme Me too, la destruction de nos racines au pesticide Woke et la croisade Transgenre des Verts défoncés au Pot Belge.

Quattenens, l’Ivan Drago de Béthune. La femme n’est pas toujours l’avenir de l’homme, politique ou pas. Des fois c’est moins pénible un épagneul, breton ou pas. Il arrive que le chien perde ses poils et que la femme les aspire. Mais, si chez les Quatennens il s’est passé le contraire, alors tout s’explique, se plaide, se justifie. Sauf pour Bruce The Nice Toussaint, le psy-surfeur sur braises de couples en crise. Céline, l’épouse qui encaisse mal le crochet du droit de Tête Rouge, lui réclame un bras en pension alimentaire mais balance un communiqué susceptible de mettre un terme à sa carrière de super-welter. Comment il va la payer ta pension, si avec tes conneries on l’interdit de ring ? Là, reconnaissez Docteur Bruce, qu’une gifle s’est perdue.

Mélenchon, le Muezzin du sous-sol. Il dégringole un à un tous les étages du minaret. Plutôt que d’aller planter sa tente de bédouin à la retraite dans le désert de l’Islam et les dunes du gauchisme, il s’accroche à la rampe pour une énième bouffonnade. Et ne travaille plus qu’à « l’après-moi le déluge. »

Sous l’influence de tous ces jobards, Mattel, Main Basse sur le Jeu, met le mot pouffiasse Game Ovaire au Scrabble. Tant qu’il nous reste le rami-poker et l’usage d’un paquet de mots en -asse dans les fouilles… On devrait survivre à ce dernier coup de canif à nos libertés. Si en mettant le nez dehors, on ne tombe pas sur la pétasse du Donbass ou la connasse de Vegas.

