Tu l’as vue ma vertu ?

Hier, alors que le Premier ministre français proposait d’abolir enfin l’esclavage en France, Richard Gere dénonçait dans un texte un «génocide» en cours à Gaza, et Juliette Binoche faisait une apparition remarquée à Cannes en burqa chic.

Je veux aujourd’hui parler du Festival de Cannes. Mais pas seulement. Devinette : quel est le point commun entre François Bayrou et Richard Gere ? Réponse dans cet édito.

Le festival est de retour avec les marches et le glamour. Un glamour très sérieux car il parait qu’il ne doit plus y avoir de robe dénudée sur les marches cette année. Les actrices sont priées d’être décentes, selon les instructions données par le festival. Déjà qu’on est désormais privés des frasques sexuelles des stars, on n’aura même plus leurs robes… Rendez-moi les années 70 !

Et comme chaque année, c’est aussi la révolution en tenue de gala. Grande cause et haute couture ! L’an dernier, MeToo tenait la corde, on annonçait que des têtes glorieuses allaient tomber, les journalistes salivaient. En 2025, la tendance est à Gaza. Richard Gere, Almodovar, Costa-Gavras, Julie Delpy et quelques autres sommités signent un texte intitulé « À Cannes, Gaza ne doit pas être silenciée ». Il me semble en réalité qu’on en parle beaucoup – et à raison. Il est tout à fait légitime de se soucier du sort des Palestiniens de Gaza, mais le narratif du Hamas est adopté dans ce texte, ce qui est plus problématique. Il mentionne pour la forme les terribles massacres du 7-Octobre, puis embraye sur le « génocide » (un terme qui signifie juifs = nazis). La tribune accuse l’armée israélienne de cibler délibérément des civils et des journalistes, avant de rappeler que l’art doit lutter contre le fascisme…

Et pour conclure cette belle journée, Juliette Binoche bizarrement fagotée dans une burqa chic, dénonce les « guerres, misères, le dérèglement climatique et la misogynie primaire ». Et l’exploitation des enfants, elle s’en fout ? La Révolution commence sur la Croisette, c’est un beau titre de film.

Je suis ironique, mais quel est le rapport avec François Bayrou, me demanderez-vous ?

J’y viens. Vous admettrez que tout ce sirop humanitaire n’améliorera pas le sort d’un seul Palestinien. D’ailleurs, ce n’est pas le but. François Bayrou, c’est la même chose. Il a annoncé hier qu’il allait faire une loi pour abroger le Code noir. Ce texte de 1685 prévoyait les châtiments et règles horribles applicables aux esclaves.

Rappelons que la France n’est pas la seule à avoir pratiqué l’esclavage, mais qu’elle est une des premières à l’avoir aboli en 1848. Nous avons des lois, des cérémonies sur la mémoire de l’esclavage. Son abomination est enseignée à l’école. Le Code noir n’a évidemment aucune réalité en France, c’est un objet historique et il est tout de même curieux d’avoir à le dire ! La France est surendettée, rongée par l’insécurité, fracturée de toutes parts, mais Bayrou veut abroger un texte tombé en désuétude depuis deux siècles. Il mène un combat sans ennemi.

M. Bayrou ne combat pas plus l’esclavage que les festivaliers de Cannes ne luttent pour Gaza. Ils veulent tous montrer leur belle âme. Donner des gages, faire partie des beaux esprits de ce monde, montrer comme ils ne sont pas fascistes, pas populistes, pas réacs : voilà l’affaire ! Les Américains appellent cela virtue signalling (l’étalage de vertu). Non seulement toute cette vertu, ce dégoulinage de bons sentiments n’ont pas la moindre influence sur le réel mais ils dessinent un monde dans lequel on s’ennuiera ferme.

