« Arrêtez de dire des idioties, vous ne connaissez pas votre pays et vous n’arrêtez pas de donner votre opinion sur le Brésil » a récemment pesté le président brésilien contre Emmanuel Macron, lequel lui reprochait la déforestation de l’Amazonie. Comme il est facile de cracher sur Bolsonaro quand on est président de la République française, ministre ou grand patron!

Jair Bolsonaro n’est pas musulman donc on ne risque pas de voir les banlieues flamber.

Il n’est pas turc, donc il ne fera pas descendre les Loups Gris dans les rues de Strasbourg en guise de protestation.

Il n’est pas africain donc il ne nous accusera pas de néocolonialisme.

Il n’est pas de gauche donc il n’a personne pour le défendre dans les universités françaises et les rédactions parisiennes.

Mieux encore, c’est une cible idéale, une poupée enduite de miel dont la vocation est d’attirer inexorablement les abeilles. Tenez-vous bien – vous êtes assis j’espère ! – il est blanc et hétérosexuel. L’infâme gredin ! Il est aussi catholique, vous vous rendez compte ! Il y en a encore des catholiques qui se déclarent comme tels et font de la politique à haut niveau ! Bolsonaro en est un : péché inexpiable qui le disqualifie aux yeux du Pape argentin. L’épouse de Bolsonaro, Michelle, une belle blonde de 38 ans, est évangélique : quel crime impardonnable ! Elle aurait pu au moins avoir le bon goût de se déclarer animaliste ou végane, histoire d’envoyer les bons signaux (de soumission).

Il est pratique de vilipender Bolsonaro

Et cerise sur le gâteau, le Brésil c’est loin, très loin. On peut donc insulter Bolsonaro comme on veut, on est sûr qu’il n’enverra pas un croiseur harceler les navires français en Méditerranée. N’est pas Erdogan qui veut !

Toutes ces raisons expliquent en quoi il est pratique de vilipender Bolsonaro, pas en quoi ça nous est utile voire indispensable.

Le crime de Bolsonaro est de ne pas faire partie de l’équipage du Titanic. Il refuse, comme Trump avant lui, de parier sur la fin de la civilisation occidentale et sa dissolution dans une espèce de kermesse woke.

En vérité, Bolsonaro a le malheur de dire des vérités que nous avons refoulées et déclarées illicites. Il est l’obstacle entre nous et notre désir le plus ardent : la décadence. C’est un empêcheur de « couler » en rond.

Plus on vilipende Bolsonaro, moins on se donne la chance d’écouter ce qu’il a à dire. Plus on l’accuse d’homophobie, de racisme et de destruction environnementale, moins on se pose la question de sa politique et de son bilan. On se fiche de qui il est et de ce qu’il pense, nous voulons être sûrs qu’il se taise. Le vrai ou le faux ne nous importent pas en ce qui concerne le Brési