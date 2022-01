Blaise Cendrars, l’insaisissable

Le poème du dimanche

Blaise Cendrars n’aimait pas qu’on le qualifie du poète du voyage. Bien entendu, il a fait partie de cette génération qui a commencé à arpenter la planète comme on se promène dans un jardin, non sans s’apercevoir, vingtième-siècle oblige, que ce monde n’était pas si grand et qu’il serait un jour ou l’autre soumis au désenchantement de l’uniformisation marchande.

Quand le nomadisme des modernes consiste à évoluer dans des non-lieux identiques sous toutes les latitudes, Cendrars témoigne d’un temps où le départ avait encore un sens et répondait à une nécessité. Ce n’est pas un hasard si son poème le plus connu commence par le vers célèbre : « Quand tu aimes, il faut partir. » Cendrars ne peut aimer que dans le départ, dans la rupture, dans la réinvention constante de soi. Il ne peut aimer, luxe inimaginable aujourd’hui, qu’en étant injoignable.

Le poème que nous vous présentons aujourd’hui montre assez ce besoin d’aimer qui se confond paradoxalement avec celui d’être insaisissable. Écrire une lettre à bord d’un cargo pour l’amoureuse, oui, mais, en même temps, la rendre symboliquement illisible.

Lettre

Tu m’as dit si tu m’écris

Ne tape pas tout à la machine

Ajoute une ligne de ta main

Un mot un rien oh pas grand chose

Oui oui oui oui oui oui oui oui

Ma Remington est belle pourtant

Je l’aime beaucoup et travaille bien

Mon écriture est nette est claire

On voit très bien que c’est moi

qui l’ai tapée

Il y a des blancs que je suis seul à savoir faire

Vois donc l’oeil qu’à ma page

Pourtant, pour te faire plaisir j’ajoute à l’encre

Deux trois mots

Et une grosse tache d’encre

Pour que tu ne puisses pas les lire.

Blaise Cendrars, Feuilles de route (1924).