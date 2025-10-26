Christine fait un carton

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

Peintre et comédienne, ma Sauvageonne adore le théâtre. Il n’est pas rare qu’elle m’y entraîne. J’adore ça. Je me sens dans la peau de Blaise Cendrars quand il suivait sa compagne, la comédienne Raymone, dans les théâtres de Paris et de province à la faveur de ses tournées. Il a raconté l’univers du monde du théâtre dans son délicieux roman à clefs, Emmène-moi au bout du monde (qui doit beaucoup aux pérégrinations théâtrales – pas que… – de la comédienne Marguerite Moreno, une amie de Raymone), paru en 1956, chez Denoël. Un roman terriblement rock’n’roll et, contrairement à ce que certaines ont cru à l’époque, puissamment féministe. Dans l’un des scènes, l’héroïne, Thérèse Espinosa, 80 ans, perd son dentier lors d’ébats amoureux avec un vigoureux légionnaire – tiens, tiens…- ; elle finit par lui demander de la frapper encore et encore tant elle aime ça. Rassurez-vous, lectrices vénérées, je n’ai jamais levé la main sur une femme, et encore moins sur mon ébouriffée adorée.

C’est peut-être aussi pour ça qu’elle m’emmène, non pas au bout du monde, mais au théâtre. L’autre soir, à la Comédie de Picardie, à Amiens, nous avons assisté avec un vif plaisir à la pièce Pauline&Carton, d’après les écrits de Pauline Carton, mis en scène par Charles Tordjman, avec l’incroyable et irrésistible Christine Murillo. Une pièce ? Pas vraiment. Un one-woman-show plutôt ! Un magnifique et drôlatique one-woman-show, à la fois puissant, intelligent et marrant, œuvre de la talentueuse Christine Murillo. Celle-ci ne raconte pas seulement Pauline Caron ; elle est Pauline Carton. La voix, la gestuelle, l’humour, la dégaine, l’aura. Tout y est.

Christine Murillo Spectacle Pauline & Carton, octobre 2025

Comment oublier la comédienne Pauline Carton (1884-1974), qui, dans les films d’Henri-Georges Clouzot, Max Ophuls, Abel Gance, Jean Cocteau, Marcel L’Herbier, etc., interpréta des rôles de concierges et de domestiques ? Derrière son statut de second rôle, « on découvre une femme très sensuelle et féministe sans jamais se prendre au sérieux. Une femme libre », comme l’indique le metteur en scène Charles Tordjman. « (…) Christine Murillo a toujours détesté jouer les concierges et les bonnes. Pauline Carton a toujours aimé jouer les bonnes et les concierges. Mais Christine Murillo adore jouer Pauline Carton. » Oui, Christine Murillo excelle. On n’en attendait pas moins de cette comédienne chevronnée : sociétaire de la Comédie française, elle a reçu cinq Molière pour des rôles sur les planches. « J’ai rencontré Pauline Carton à la faveur du Festival de la Correspondance de Grignan qui a contacté Charles Tordjman en lui proposant des correspondances de Pauline Carton réunies par Virginie Berling. On s’est jeté dessus ; moi, j’avais lu, il y a fort longtemps, les textes de Carton que je trouvais merveilleux », m’a raconté, en coulisses, Christine Murillo. « On a donc fait Les correspondances. Ça a plu. Frédéric Biessy, directeur général de La Scala Paris et de La Scala Provence, nous a proposé de le jouer l’année suivante à La Scala Provence et à La Scala de Paris. Donc, depuis 2023, je joue comme ce spectacle – et plus du tout les Correspondances même s’il en reste quelques-unes. On s’est plongé à donf dans les anecdotes, dans son amour du théâtre, et surtout on a choisi tout ce qui nous correspondait à Charles et à moi. C’est à la fois du pur Pauline Carton avec notre sensibilité à nous. On pourrait en faire deux heures et même plus ! On s’est bien sûr inspiré du livre Les Théâtres de Carton, mais on a mis les souvenirs dans un autre ordre. C’est son livre, plus quelques anecdotes. Je joue ce spectacle à la Pépinière-Opéra tous les week-ends jusqu’au 30 novembre. Et il y aura certainement une tournée proposée en 2027 à mon avis. Il y aura d’autres villes ; j’arrive avec ma servante, ma table comme décors et mon petit chapeau, emballé, c’est pesé ! »

Nous, en tout cas, la Sauvageonne et moi, on a passé une super soirée. De plus, le maître des lieux, l’incontournable Nicolas Auvray, directeur de la Comédie de Picardie, homme de goût, fêtait, ce soir-là, son anniversaire. Faut-il préciser que le champagne coula à flot ? Sans aucun doute, cela eût plu à Pauline, à Blaise, à Raymone et à Marguerite (avec ou sans dentier, et surtout, surtout, sans légionnaire frappeur de dames).

