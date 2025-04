La poésie en plein essor

À l’occasion du Printemps des Poètes, Jean-Yves Reuzeau publie l’anthologie Esprit de Résistance qui réunit 118 poètes d’aujourd’hui. Avec 7% de progression pour l’année 2024 et 1,6 million d’exemplaires vendus, le genre connaît la plus belle progression de l’édition. Il a répondu à nos questions.

Alors que l’édition 2025 du Printemps des Poètes se termine, nous avons rencontré Jean-Yves Reuzeau, éditeur, écrivain et poète, qui vient de sortir Esprit de Résistance, l’année poétique : 118 poètes d’aujourd’hui, aux éditions Seghers. « L’Année poétique propose un rendez-vous annuel aux passionnés de poésie », expliquent ces dernières en quatrième de couverture de l’ouvrage. « (…) Des poètes consacrés et de nouvelles voix qui viennent de France, de Belgique, du Luxembourg, du Québec ou de Suisse, ou encore de Guinée, d’Haïti, du Liban, du Maroc, de Roumanie ou de Djibouti, pour ceux qui ont choisi d’écrire en français. (…) Tous résistent aux convenances et aux discours dominants, à l’impérialisme du sens, à une ère de cynisme et de médiocrité sublimée, pour s’insurger contre l’état du monde. »

Volcanique

Causeur. Que représente pour vous le Printemps des poètes ?

Jean-Yves Reuzeau : Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale et internationale qui a fêté ses 25 ans d’activité. Celle-ci permet une large sensibilisation à la poésie sous toutes ses formes non seulement pendant quinze jours mais aussi durant toute l’année. Son rôle est très important pour éveiller l’intérêt des plus jeunes et élargir le public concerné et rajeuni. Il faut se rendre compte que plus de 18 000 manifestations sont programmées en 2025. Et que plusieurs millions de personnes sont mises en face d’un poème à cette occasion. Le thème choisi cette année par le Printemps des Poètes, « volcanique », souligne la vitalité étonnante de ce genre littéraire, principalement depuis la crise du Covid.

Quel rôle avez-vous joué au sein de ce Printemps des poètes au fil des ans et des éditions ?

Depuis sept ans, à la demande du Printemps des Poètes, je publie à cette occasion une importante anthologie de poésie francophone contemporaine. Ces livres présentent des textes inédits d’une centaine d’auteurs en pleine activité créatrice. Cette année, cette anthologie est éditée par les éditions Seghers qui ont souhaité donner une nouvelle vie à leur mythique collection « L’Année poétique ». Avec pour titre Esprit de résistance. Pour l’occasion, j’ai organisé une quinzaine de rencontres-lectures dans des librairies, des théâtres ou d’autres lieux. À Paris, Montpellier, Montréal, Marseille, Genève, etc. Souvent devant un public nombreux et enthousiaste.

Pouvez-vous nous présenter cette anthologie Esprit de résistance ?

Ce livre volumineux (400 pages) a pour ambition d’offrir un large panorama de la création poétique dans la francophonie, mais aussi à travers le monde. Tous les textes sont inédits et écrits pour l’occasion. Ils doivent être écrits par des auteurs qui ont parfois choisi d’écrire en français. Certains viennent du Liban, de Roumanie, de Guinée, de Djibouti ou d’Haïti. Chaque génération est représentée à part quasiment égale. Sans oublier la présence des grands noms qui nous ont quittés en une année particulièrement cruelle : Guy Goffette, Charles Juliet, Annie Le Brun, Jacques Réda ou Jacques Roubaud. Une trentaine de pages de notes biographiques permettent aux lecteurs de partir à la découverte de l’œuvre des auteurs qui les auront le plus marqués. Une anthologie doit avant tout être un espace de découvertes.

« Poètes, vos papiers ! »

Parmi ces 118 poètes, pourriez-vous nous parler de quatre ou cinq qui vous ont marqué vous-même, étonné, interpellé ? Et pourquoi ?

Pour un anthologiste, le plus excitant reste sans doute de révéler de nouvelles voix. Pour cette année, les plus remarquées sont notamment celles de Sara Bourre, Julia Lepère, Julie Nakache, Noah Truong ou Pauline Picot dont un poème de huit vers a particulièrement marqué les esprits. Ces poèmes parlent du quotidien, des menaces de notre temps, mais aussi d’espoir et d’ouverture, de brûlure du langage et de folie passionnément.

Esprit de résistance. Résister contre qui, contre quoi ? Il y a un côté engagé, rebelle dans cette expression. Selon vous, la poésie doit-elle être engagée ? Ne peut-elle pas être désengagée, sensuelle, douce, apaisée ?

Esprit de résistance : thème choisi en pensant à Pierre Seghers, créateur de la fameuse collection « Poètes d’aujourd’hui » et en lutte sa vie durant, mais aussi en réaction face à une époque particulièrement chaotique et menaçante. Résistance contre l’intolérance ambiante et face aux mensonges et trahisons qui rongent nos sociétés de façon accélérée. Guerres réelles, économiques ou idéologiques. De toute façon, la poésie reste acte de résistance en elle-même, par ses audaces textuelles et ses tentatives de réparer le réel. Elle résiste aux convenances, aux discours dominants.

Couture, Arthur H., Marie Modiano ; il y a quelques chanteurs et chanteuses parmi les 118. Pourquoi ?

Plusieurs chanteurs et chanteuses participent à cette anthologie : CharlÉlie Couture, Arthur H, Arthur Teboul, Marie Modiano, Clara Ysé… Certains écrivains ou lecteurs du genre tentent comme toujours de renier le statut de poète à ceux ou celles qui portent les mots en musique. Sans doute vexés ou frustrés par un succès médiatique ou commercial qui leur fait défaut… « Poètes vos papiers ! » hurlait ainsi Léo Ferré, pour faire justement se pâmer les précieux à l’arrêt…

L’édition se méfie-t-elle un peu moins de la poésie, dite peu vendeuse ?

L’édition a bien sûr remarqué, depuis la période pandémie, que le secteur de la poésie connaissait un essor conséquent. La poésie est d’ailleurs un des très rares domaines en croissance, avec 7 % de progression pour l’année 2024 selon l’institut d’étude de marché GfK. Pour 1,6 million d’exemplaires vendus. La poésie a toujours progressé en temps de crise et le nouveau dérèglement international risque de renforcer cette tendance. Des collections se créent (notamment de poche) chez les éditeurs traditionnels comme chez les indépendants. Les librairies agrandissent leurs rayons spécifiques, exposent ces livres en vitrine. Les tirages augmentent. Les thématiques se cristallisent souvent sur les préoccupations de l’époque (féminisme, animalisme, éco-anxiété, état de guerre permanent, phénomènes migratoires, présence invasive de l’intelligence artificielle, etc.) Les lectures publiques rencontrent un succès croissant. Remy de Gourmont l’affirmait avec provocation dès 1892 : « Il n’y a qu’un seul genre en littérature : le poème. »

Esprit de Résistance, L’année poétique : 118 poètes d’aujourd’hui, Jean-Yves Reuzeau ; éd. Seghers ; 386 p.