Bernadette: La mode est aux biopics… plus ou moins inspirés

Faut-il aller voir Bernadette, de Léa Domenach, qui sort ce 4 octobre? Un film amusant, ou une fable idiote?

Un film de fiction, mais très nourri de la vie de Bernadette Chirac, après tout pourquoi pas ?

La mode est aux biopics plus ou moins inspirés (Simone Veil, Bardot, Tapie, l’abbé Pierre, Florence Arthaud et quelques autres). La réalisatrice ayant choisi la carte de la comédie, au bord de la caricature, on est prié de rire plutôt que de réfléchir. Et puis très vite apparaît le « projet » sous la légèreté revendiquée.

Il s’agit ni plus ni moins de réhabiliter une figure féminine que son statut d’épouse de… aurait forcément dévalorisée, amoindrie, voire ridiculisée. Derrière l’homme célèbre, cherchez la femme, le refrain devient connu. Du coup, tous les hommes présents à l’écran (Chirac, Villepin, Sarkozy et les autres) deviennent d’affreux machos méprisants à l’égard d’une femme seule contre tous. La « vraie » politique ce serait elle, au motif qu’elle aurait été la seule dans l’entourage présidentiel à s’élever contre la dissolution qui conduisit au désastre. Mais fallait-il vraiment beaucoup de flair ?! Reste une Deneuve en majesté qui a déjà tenu ce rôle en beaucoup plus drôle et acide dans Potiche de François Ozon. Dommage.