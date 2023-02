Bécassine n’en croit pas ses yeux

Dans un livre intitulé En tenue d’Eve, Delphine Horvilleur médite la notion de genre à partir de lectures bibliques et nous livre quelques interprétations pouvant éclairer les débats actuels à ce sujet. Elle en profite pour nous raconter une histoire que Bécassine a d’abord prise pour une « blague juive » et qui, d’une certaine manière, l’est. Direction Jérusalem, donc.

Nous sommes en 2012, et des juifs ultra-orthodoxes ont eu l’idée de distribuer aux passants des sortes de patchs adhésifs à coller sur leurs lunettes, et qui ont pour but d’opacifier la vision afin de ne pas être dérangés par la vue de jolies gambettes ou de décolletés avantageux qui leur feraient perdre l’équilibre.

Troublante invention

Dans le journal Haaretz du 11 août de la même année, une journaliste se réjouit de cette invention originale, et de cette inversion inattendue pour résoudre le soit-disant problème du corps féminin. Ici, ce ne sont donc plus les femmes qui doivent cacher leurs formes avenantes sous des vêtements couvrants, mais les hommes qui se soustraient d’eux-mêmes à leur vue, en troublant la leur de sorte de… ne pas être troublés.

Ça, c’est une trouvaille, s’écrie Bécassine ! On devrait mettre Afflelou sur le coup ; il te vendrait trois lentilles troublantes pour le prix d’une et, dans la foulée, les juifs ultra-orthodoxes pourraient convertir les musulmans rigoristes à cette pratique, ce, bien sûr, dans le cadre d’un « dialogue inter-religieux ». Ils trouveraient là un terrain d’entente qui aurait, qui sait, des conséquences pour la paix au Moyen-Orient…

Ils commenceraient par convaincre les Talibans, ce qui permettrait aux femmes de là-bas de sortir de leurs tenues grillagées, ils convertiraient ensuite les Iraniens à ce procédé astucieux, mais ils pourraient aussi faire des émules en Europe, là où vit Bécassine qui n’en peut plus de voir des Belphégor dans la rue, qui lui rappellent un feuilleton de son enfance devant lequel elle tremblait. Sans compter qu’au-delà des problèmes philosophiques et politiques que posent ces vêtements en ce beau pays laïque qu’est la France, il y a une question esthétique qui est rarement posée, mais qui compte quand même : la forme et la couleur de ces choses-là sont affreusement déprimantes. Heureusement qu’il y a des Africaines qui gardent leurs boubous et leurs couleurs !

Il y a un hic

C’est une blague, pense Bécassine et c’est aussi une idée de génie ! Enfin une invention intelligente ! Enfin quelque chose qui résout dans le bon sens un problème épineux !

Le seul hic, et qui est de taille, c’est qu’à force d’avoir la vue opacifiée afin de ne pas être perturbée par Dame tentante, ces messieurs risquent de ne pas voir venir le camion qui fonce sur eux…

Mais enfin, ils l’auront voulu. Alors, à leurs risques et périls !

