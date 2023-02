Un homme et un couffin

Jimmy Gomez, disruptif représentant démocrate au Congrès américain, remporte haut la main la palme d’or de l’homme déconstruit du mois !

Jimmy Gomez, représentant démocrate au Congrès américain, se doutait que la photo qu’il a publiée le 6 janvier sur les réseaux sociaux à la sortie d’une séance allait faire son petit effet. Mais 35 000 cœurs sur Twitter rien que pour lui et Gomez Junior, un porte-bébé et un biberon, il ne s’attendait pas à pareil succès ! Les médias ont salué un symbole viral tout à fait opportun, alors que la Chambre des représentants, aujourd’hui sous majorité républicaine, pourrait revenir sur l’avortement.

Pour la sociologue Anne Bory, offrir une dinette à son fils pour Noël ne suffit pas

« J’espère que je ne serai plus le seul représentant à venir voter avec mon bébé. Je pense que cela envoie un message : nous les hommes, devons faire notre part ! » a déclaré le héros progressiste du jour. Jusqu’ici, seules les femmes s’affichaient crânement avec leurs bébés dans des assemblées. On se souvient des lauriers décernés à ce sujet, en 2018, à la Néo-Zélandaise Jacinda Ardern à l’ONU. Dans une tribune publiée dans Le Monde, la sociologue Anne Bory, collègue de Sandrine Rousseau à l’université de Lille, affirmait que « c’est surtout l’inégale répartition des tâches ménagères entre les parents qui forge les inégalités de genre ». Le geste du député américain est donc bienvenu. Pour toute la clique progressiste américaine – et ses séides dans nos universités –, la lutte contre les inégalités entre filles et garçons passe par l’effacement de toute trace résiduelle du patriarcat et l’homme est condamné à devenir une femme comme les autres ! En Amérique, on craint des actions violentes des masculinistes en réaction à toutes ces nouvelles lubies. Cette propagande servie matin et soir par le monde politique et les médias les écœure, et ils ne manqueront pas de qualifier M. Gomez de cuck ou d’homme servile. En France, Sandrine Rousseau a demandé une protection policière.

Enfin, on ne sait pas encore si les électeurs du 34e district de Californie, où Gomez est élu, estimeront utile pour eux ce petit cirque à Washington. Le taux de pauvreté y est le plus élevé de tout l’État.