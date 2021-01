Dimanche, le maire réunionnais de Saint-André Joé Bédier et sa famille ont été agressés par des candidats de l’émission « Les Anges de la téléréalité » (NRJ12). L’affaire vient rappeler que les vedettes de téléréalité, des idoles pour certains jeunes, sont bien souvent des anti-modèles.

On les savait pour la plupart cupides, narcissiques, superficiels, incultes et vulgaires. On les découvre violents. Deux candidats des “Anges de la téléréalité” se sont adonnés à une agression très violente contre le maire réunionnais de Saint-André, Joé Bédier, et sa famille, ce dimanche 10 janvier. Les Anges ont tout à coup pris des airs de caïds sans éducation.

#CODEROUGE: Un #badbuzz, un de plus. Une violente altercation a éclaté dimanche 10 janvier en marge du tournage de la saison 4 Les Vacances des Anges à Saint-Denis de La Réunion. Je vous demande de partager aux maximum pour que les personnes soient au courant. #violence @anges_tv pic.twitter.com/wnhMndOXZa — Yoska / Mr Quick / Move-Yo / DJ Bone (@TheRealYoska_) January 11, 2021

Les faits se sont déroulés dans un hôtel 4 étoiles de Saint-Denis, sur l’Île de la Réunion. Joé Bédier déjeune avec sa famille au restaurant de l’hôtel, quand il est pris à partie par trois personnes, dont deux candidats de l’émission en tournage pour la saison 4 des « Vacances des Anges ».

L’île de la Réunion indignée

Le maire raconte la scène à la chaine Réunion La Première: « Une femme nous a interpellés en disant qu’on avait pris des photos d’eux. Sur le coup, je ne l’ai pas prise au sérieux. À partir de là, ça a dégénéré et la femme est devenue hystérique […] Ma femme a fini au sol avec des bonshommes baraqués sur elle. Moi j’ai pris des coups, je pensais que je n’allais pas m’en sortir. » Il a décidé de porter plainte.

Suite aux multiples réactions indignées des élus de l’Île, le ministre de l’Outre-mer, Sébastien Lecornu, a réagi sur Twitter : « Avec le Préfet, nous demandons à la société de production de tirer toutes les conséquences de ce comportement scandaleux de membres de l’équipe de tournage. » Les Réunionnais sont finalement parvenus à faire partir les candidats de leur île, la production ayant annoncé hier que l’émission ne se tiendrait finalement plus à La Réunion…

Vingt ans de polémiques

Une députée locale, Karine Lebon, ne compte cependant pas en rester là. Elle a confié à la presse vouloir interpeller la ministre de la Culture Roselyne Bachelot : « Il ne faut pas que nos enfants puissent s’identifier à ce type d’individus. Ces actes mettent en lumière le contexte et les dérives qu’entraînent ce genre de télé-réalité. Dès ce mardi, j’interpellerai Madame la Ministre de la Culture sur cet événement. »

Cette histoire ubuesque n’est pas le premier remous provoqué par la téléréalité qui fête ses 20 ans en France. La première émission de ce genre télévisuel nocif, « Loft Story », était lancée en 2001 par Alexia Laroche-Joubert et Benjamin Castaldi sur M6, déclenchant de vastes polémiques. Depuis, cela n’a fait qu’empirer.

La plus célèbre des vedettes passées par NRJ12, Nabilla, a été condamnée à six mois de prison ferme en 2016 pour avoir poignardé son compagnon. Autre exemple édifiant : un couple de stars – celui-là même qui serait impliqué dans les violences à la Réunion de ce week-end – a été soupçonné de violences sur leur bébé.

Les candidats de téléréalité, un anti-modèle

Dans l’émission d’NRJ12, entre la grande vulgarité des acteurs, un langage d’une pauvreté affligeante, la promotion de l’inculture ou de la chirurgie esthétique se glisse une omniprésente agressivité dans les échanges.

S’il ne s’agit nullement ici d’appeler au boycott ou à la censure de l’émission, l’influence de ces personnalités sur les jeunes mérite d’être questionnée. Ce n’est d’ailleurs a priori pas le type de programmation que le CSA attendait de la chaîne quand elle lui a octroyé un canal après appel à candidatures… Quoi qu’il en soit, cet épisode violent n’empêche pas NRJ Group de diffuser actuellement un spot de vœux pour la nouvelle année qui est un bouquet de jolies pensées… Tout en affirmant “rassembler tous les Français” et leur offrir des “évènements inoubliables”, NRJ Group s’y vante de “faire découvrir des parcours féminins d’exception”, de “représenter toutes les diversités, d’agir pour la planète et de se mobiliser pour le personnel soignant”. Formulons un vœu: que le respect de la personne humaine soit également au programme pour 2022 ! À la Réunion, les “grandes émotions qui rassemblent” n’étaient vraiment pas là.

Et si vous n’êtes pas encore convaincu qu’il faut veiller à ce que nos jeunes ne soient pas excessivement confrontés à la téléréalité, sachez qu’une étude a prouvé que regarder de la téléréalité faisait baisser les résultats scolaires. À bon entendeur.