De Rimini à Dubrovnik, les rives italienne et balkanique de la mer Adriatique ont trop souffert du tourisme intensif. Les professionnels du voyage cherchent un autre modèle, plus lent, écologique et rentable. Enquête.

« Non mais vraiment, qu’est-ce qui t’a pris d’aller mourir à Rimini ?! […] À côté de Rimini, même Palavas a l’air sexy ! Car à côté de Rimini, La Grande Motte ressemble à Venise… » chantent les Wampas. Pourquoi la station balnéaire phare de la Riviera romagnole traîne-t-elle une réputation de bétaillère à touristes ? À l’est de l’Italie, Rimini a suivi la trajectoire typique des lieux de villégiature : création du premier établissement balnéaire en 1843, réservé à l’aristocratie européenne, émergence du tourisme petit-bourgeois durant la période fasciste, essor du tourisme de masse après-guerre. Malgré l’étendue de ses plages sablonneuses, la douceur de son climat et la beauté de ses fonds marins, l’étoile de Rimini a sacrément pâli depuis les années 1980. La faute à la bétonisation galopante, ses plages noires de monde, une offre hôtelière vieillissante, sans compter la pollution qu’engendre le tourisme all inclusive. Résultat des courses : Rimini est bel et bien devenu un Palavas-les-Flots transalpin largement boudé par les étrangers.

Deux cent cinquante kilomètres plus au nord, une belle engloutie polarise les critiques adressées au tourisme de masse : Venise, que les gigantesques bateaux de croisière et les embouteillages humains ont transformée en Luna Park. Comme les Barcelonais et les Florentins, un nombre croissant de Vénitiens ne se résolvent pas à perdre leur âme pour gagner leur vie.

Confusément, avant même la suspension des vols internationaux et la fermeture des frontières, les professionnels du voyage percevaient l’obsolescence du mo