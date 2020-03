Le Canard Enchaîné rapporte ce mercredi les propos de ministres sur leur messagerie Télégram. Ils s’y inquiètent de devoir bientôt brider les sites porno préférés des Français. Alors que ces derniers sont confinés, un trafic trop important sur YouPorn ou PornHub pourrait en effet saturer Internet. Benoît Rayski s’en amuse.

En ces temps d’urgence sanitaire la chair est triste. Confinée et esseulée, elle dépérit lamentablement. Mais pour garder le moral on se parle beaucoup entre nous. Ainsi nous envisageons ici de créer un groupe hashtag #SOS Libido. Nous nous inquiétons là de la rupture de stock de sextoys chez Amazon. Et nous déplorons bien sûr le sort pathétique des prostituées du Bois de Boulogne et du Bois de Vincennes. Privées du grand air en raison du confinement, elles sont contraintes de s’offrir à leurs clients dans l’espace restreint des voitures.

Confessons-le : ça ne vole pas haut. Même que c’est quasiment en dessous de la ceinture. Mais nous sommes des êtres humains, avec nos inévitables faiblesses. Que celui qui n’a jamais péché nous jette la première pierre.

Fort heureusement, nous avons trouvé du réconfort au sommet de l’État. Car ceux qui nous gouvernent sont aussi des êtres humains.

Une boucle Télégram LREM dévergondée

Nous devons cette historique découverte au Canard Enchaîné qui a trouvé sur l’application de messagerie Télégram des dialogues gouvernementaux gorgés d’humanité. On croyait les ministres éloignés de nos préoccupations. Nous étions dans l’erreur : ils sont proches de nous et comprennent la détresse de notre libido.

Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d’État à l’Économie):

« Je confirme qu’on limitera Netflix, Apple et Youtube car ils prennent 25% du réseau »

Marlène Schiappa (inutile de la présenter):

« Là on va avoir des émeutes ».

Agnès Pannier-Runacher:

« Les gens doivent avoir des soupapes de décompression ».

Quelles soupapes? Agnès Pannier-Runacher a la réponse: « Si tu youpornes après 22h30, ça gène personne… Juste une question d’organisation ».

Jean-Baptiste Djebbari (Secrétaire d’État aux Transports): « C’est noté Agnès, merci pour ce précieux conseil ».

Cédric O (Secrétaire d’État au Numérique), déjà en discussion avec Netflix pour que le réseau ne soit pas saturé, confirme se préoccuper aussi des contenus porno :

« J’ai prévu d’appeler Youporn et PornHub ».

A lire aussi: Le procès d’Agnès Buzyn peut attendre

Marlène Schiappa en proie à un accès de pruderie:

« Youporn? Tu peux toujours demander à des gens d’envoyer des contenus amateurs.” Priorité à Netflix et bridage des sites cochons, semble préconiser l’impayable Mancelle en charge des égalités de chacune-chacun.

Sibeth met le holà, c’était un peu olé olé

Agnès Panier-Runacher, amusée:

« Je trouve que tu t’assagis beaucoup, Marlène ».

Rappelons qu’effectivement, Marlène Schiappa a publié il y a quelques années un livre impérissable : Osez l’amour avec les rondes. On y apprend que les dames et les demoiselles en surpoids sucent mieux que les maigres…

Cedric O, ému par les échanges gouvernementaux sur Télégram:

» Cette crise donne quand même l’opportunité de vivre des moments inoubliables ». Pourquoi pas une partouze ministérielle, aussi ?

Nous laisserons le dernier mot à Sibeth Ndiaye:

« Et il y a aussi des dialogues entre ministres qui resteront dans l’histoire de France! » Cet article a pour seul but d’aider ces dialogues à passer à la postérité. Il ne manquerait qu’une contribution de Benjamin Griveaux.

Source: Le Canard Enchaîné 25 / 03 / 2020