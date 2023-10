Tout tout tout, vous saurez tout sur le Willy

William, le prince qui voulait être roi, écrit avec soin par Kévin Guillot, offre une plongée captivante dans la vie du prince William, héritier d’un trône vieux de neuf siècles. À travers 560 pages, publié à City Editions, ce journaliste et spécialiste de la monarchie britannique, habitué des plateaux de télévision, nous propose un portrait complet du fils du roi Charles III.

Déjà trois enfants avec Kate Middleton

L’écriture est fluide et engageante, capturant l’attention du lecteur dès les premières pages. L’auteur réussit à équilibrer habilement les moments émotionnels avec des faits historiques et des détails inédits sur la vie qui se déroule au sein de Buckingham Palace, offrant ainsi une lecture enrichissante. L’un des points forts de cet ouvrage inédit réside d’ailleurs dans son analyse perspicace des relations familiales de William, en particulier sa connexion avec son père qui a succédé à la reine Elizabeth II en 2022, un autre de ses mentors, et son frère, le prince Harry. Kévin Guillot explore également le rôle crucial joué par Diana dans la formation de la personnalité de William, offrant ainsi aux lecteurs un aperçu intime de sa vie personnelle.

À lire aussi, Jeremy Stubbs: Elizabeth II, l’indétrônable

Kévin Guillot n’occulte rien des tragédies vécues par William, notamment l’accident qui a coûté la vie de la « princesse des cœurs », et nous explique comment il a surmonté ces épreuves pour devenir un membre influent et reconnu de la famille royale. La description de son mariage avec « Kate » est émouvante, montrant l’amour et le soutien mutuel qui caractérisent leur union couronnée par la naissance de trois enfants.

L’avenir de la monarchie

William, le prince qui voulait être roi est un livre incontournable pour tous les passionnés de la famille royale britannique. Il procure au lecteur non seulement une compréhension approfondie de la vie du prince William, les défis qui l’attendent en tant que futur monarque du Royaume-Uni mais jette aussi un regard sagace sur l’avenir de la monarchie britannique dont cet héritier est devenu l’incarnation d’un avenir prometteur. Une lecture captivante et éclairante qui plaira à un large public.

Kévin Guillot, William le prince qui voulait être roi, City Editions. 560 p