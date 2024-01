Famille, je vous hais

La version préliminaire de l’édition hollandaise du nouveau livre du journaliste Omid Scobie avançait que c’est Charles III et Kate Middleton qui auraient tenu des propos racistes envers Meghan Markle.

En 2020, le journaliste britannique Omid Scobie, très proche de Meghan Markle et de son mari, le prince Harry, a eu un beau succès en tant que co-auteur d’un best-seller flatteur consacré au couple royal, Libres. Son nouveau livre, sorti en novembre, devait à la fois reproduire le succès du précédent et dépasser la sphère des mondanités pour entrer dans celle de la politique. Fin de règne : où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés promettait d’ébranler la maison Windsor. Dans son brûlot, l’auteur n’hésite pas à qualifier cette dernière « d’entreprise familiale instable » et « d’institution en déclin ». Il présente toujours Harry et Meghan comme les victimes angéliques d’un « système desséché », tandis que le roi Charles III, le prince William et la princesse Kate sont caricaturés en méchants d’un film Disney : machiavéliques, conspirateurs et sans cœur. La clé de voûte de la construction de Scobie est l’accusation de racisme portée contre un membre de la famille royale par Harry et Meghan lors d’une interview avec Oprah Winfrey en 2021. Cette personne aurait spéculé sur la couleur de peau éventuelle de leur fils à naître.

Le livre de Scobie réitère cette accusation, en la portant contre deux membres de la famille qui ne sont toujours pas nommés – selon lui, par pure délicatesse. Pourtant, après la sortie du livre, on s’est aperçu que l’édition néerlandaise cite bien les deux noms qui sont… Charles et Kate. Scobie a prétendu que c’était une erreur, que les deux noms figuraient dans une version préliminaire du manuscrit – ce que l’éditeur néerlandais a fermement nié. Ce coup de publicité raté s’est retourné contre l’auteur du pavé de 400 pages, dont les ventes ont dégringolé de façon spectaculaire, se montrant cinq fois inférieures à celles de son ouvrage précédent au cours de sa première semaine. Le livre a même été bradé dans certaines librairies. Perçu comme le porte-parole de Harry et Meghan, dont les pleurnicheries ont fini par lasser le public, Scobie n’a affaibli que sa propre réputation et, pour le pauvre prince Harry, les chances d’une réconciliation avec sa famille.