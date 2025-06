Thierry Marignac en immersion dans la Russie en guerre

L’écrivain publie Vu de Russie. Chroniques de guerre dans le camp ennemi (Manufacture des livres, 2025)

Thierry Marignac est traducteur et écrivain, mais aussi journaliste de terrain dans le Moscou périlleux des années 90, le Kiev survolté de la révolution orange (2004) et celui d’après le Maïdan de 2014, bref, l’exact contraire du pseudo-expert de plateau ânonnant les éléments de langage d’officines gouvernementales.

Pas russophobe

Il l’a prouvé naguère dans La Guerre avant la guerre. Chronique ukrainienne, un essai truffé d’informations exclusives, en décrivant, le premier, l’importance des clans mafieux qui se moquent des frontières, ukrainiennes ou russes, et mettent l’Ukraine, ce scandale géologique, au pillage. Il montrait bien que cette guerre a commencé dès 2004, et sans doute bien plus tôt, dans le cadre non seulement de luttes entre mafias mais aussi d’une volonté stratégique des thalassocraties anglo-saxonnes d’affaiblir à tout prix la Russie (thèse de Zbigniew Brzeziński sur l’indispensable rupture entre Moscou et Kiev, déjà pensée à Vienne avant 1914, puis à Berlin jusqu’en 1945).

A lire aussi: Edouard Limonov, ou la vie comme rhapsodie

Exaspéré par les propagandes, il a décidé de passer quelques mois dans la Russie en guerre, et d’utiliser son vaste réseau, notamment littéraire (il est connu en Russie pour sa longue amitié avec Limonov) pour voir de près comment ce pays vit depuis les débuts de « l’Opération spéciale ». Ce russophone, qui n’est pas russophobe, a ainsi rencontré, dans le désordre, des opposants, des vétérans, des cinéastes, des reporters de guerre (liés ou non aux Organes), des toubibs et même des politiciens locaux, et ce à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais aussi à Kronstadt ou dans des villes reculées de l’Oural. L’image kaléidoscopique qu’il donne, par le biais de courts chapitres tous axés sur une rencontre (et donc bien vivants), ne correspond en rien à celle véhiculée dans la presse mainstream.

Les langues se délient

Parmi ses observations, toujours originales et sans rien de convenu, d’une société « déconcertante », il faut pointer le caractère lointain de cette guerre, la mondialisation progressive de l’espace slave, qui connaît des fléaux tels que la drogue, omniprésente comme à l’Ouest : «Le diable russe souffre des mêmes maux que la vertueuse Euro-Amérique ». Supermarchés bourrés de denrées occidentales acheminées par des trafiquants de Turquie ou d’Asie centrale, boutiques de sport, centres commerciaux, le même « système de cupidité » s’impose pas à pas. Concernant la guerre elle-même, les langues se délient : nulle terreur de type stalinien, mais une séculaire prudence (une loi récente punit la critique de l’armée de lourdes amendes), et pas mal de franc-parler : «La guerre est soutenue en dehors du régime, voire contre lui, par un véritable sentiment populaire ». L’union ancienne de l’Ukraine et de la Russie, les innombrables familles mixtes, font que certains vétérans disent « se battre contre leur miroir », même si la solidarité avec les russophones d’Ukraine prend encore le dessus. Le tableau : une guerre fratricide attisée par des apprentis sorciers au nom d’intérêts sordides et qu’absout notre jacassante bonne conscience – ce que Marignac surnomme l’esprit ONG.

Thierry Marignac, Vu de Russie. Chroniques de guerre dans le camp ennemi, La Manufacture des livres, 250 pages