La semaine de Causeur revient sur les articles les plus consultés sur le site Causeur.fr durant la semaine écoulée. Notre Directeur adjoint de la rédaction Jeremy Stubbs commente et analyse.

#4

À Paris, on fait disparaître les monuments en les emballant. A Alger, on a une autre approche. On les efface des photos dans la presse. C’est ce dont est accusé le journal El Watan. Sa une du 20 septembre a illustré les obsèques du président Bouteflika avec une image où le minaret de la Grande Mosquée d’Alger avait disparu. Cette erreur, apparemment d’ordre technique, a provoqué un scandale et le journal est menacé de poursuites judiciaires. Driss Ghali, Marocain, analyse la fascination de ces deux pays maghrébins pour des minarets gigantesques construits par des entreprises étrangères, fascination qui les détourne de la résolution de problèmes plus humains et plus pressants.

A cet égard, peut-on dire aujourd’hui que la France donne le bon exemple, elle qui saccage sa capitale, saccage sa culture et saccage son école ?

#3

Eric Zemmour, vous connaissez ? C’est de loin le plus populaire des non-candidats aux élections présidentielles. Or, Noémie Halioua nous révèle que la communauté juive est divisée sur la question de sa candidature : est-elle un bienfait oui ou non pour cette communauté ? Pour les uns, Zemmour est un pétainiste, un juif antisémite. Pour les autres, surtout ceux qui habitent des banlieues où ils sont la cible d’un antisémitisme arabo-musulman, c’est un sauveur. Ce qui est certain, c’est que Zemmour, anticommunautariste, est au-dessus de toute forme de tribalisme. Ce qui est non moins certain, c’est que l’antisémitisme dit « nouveau » reste le problème de tout le monde.

#2

Quel est le « vrai » visage de la France ? Selon Cécile Duflot, qui juge au faciès, c’est celui de Makram Akrout qui vient d’être consacré meilleur boulanger de Paris et pourrait bien fournir l’Élysée en baguettes. Il s’avère que, dans le passé, M. Akrout, qui est arrivé sans papiers de Tunisie il y a 19 ans, aurait partagé sur Facebook des posts favorables à la vision islamiste du monde – ce qu’il nie. Soyons fair-play, à la différence des adeptes de la cancel culture. Tout le monde a le droit de commettre des erreurs et de changer d’avis. Ce qui dérange ici c’est le chœur des progressistes qui ne perdent jamais une occasion d’ « invisibiliser » le problème de l’intégration culturelle.

Les baguettes de M. Akrout sont peut-être bonnes, mais les ficelles des bien-pensants sont grosses.

#1

Et maintenant, l’instant rire. Je parle, bien sûr, de Sandrine Rousseau, l’écoféministe battue par Yannick Jadot, non que ce soit une femme battue, loin de là ! Car cette grande observatrice des talibans en France, fan de Jean-Pierre Belmondo, a déclaré publiquement que celui avec qui elle partage sa vie est un « homme déconstruit ». Laurence Simon, professeur de lettres, se demande si Sandrine Rousseau est elle-même une femme « déconstruite. » Après tout, les femmes peuvent être aussi avides de pouvoir et même de domination, autant que les hommes. En tout cas, l’homme de Sandrine Rousseau est tellement déconstruit que personne ne sait pas qui il est. C’est désormais le sort des hommes, autrefois dominateurs, d’être… invisibilisés.