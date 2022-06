Est-il encore permis de dire du bien de Valérie Pécresse?

Ne soyons pas si cruels avec Valérie Pécresse…

Pendant la campagne présidentielle, elle avait été lamentable. Des meetings ratés. Des prises de paroles qui avaient la saveur et le goût de l’eau tiède. Et pour couronner le tout Sarkozy n’a cessé de lui enfoncer la tête sous l’eau en la traitant de « pimbêche ». Le résultat était prévisible: une bérézina !

Mais Valérie Pécresse est également – on a tendance à l’oublier – présidente de la Région Île-de-France. Et cette présidente-là a des qualités. Car elle a récemment fait la preuve de son courage et de sa lucidité. Comme quoi la « pimbêche » n’est pas si « pimbêche » que ça…

Elle présidait un concours d’éloquence consacré à la laïcité, concours organisé par une association liée à la Ligue de l’enseignement. Dans la salle étaient présents de nombreux « jeunes ».

A lire aussi, Philippe Bilger: Nicolas Sarkozy a-t-il trahi sa famille politique?

Et aussitôt ils ont donné de la voix de façon tout à fait habituelle. « La loi de 1905 est un cercueil pour les femmes »… « Elle sert à stigmatiser les musulmans »… À notre connaissance, en 1905, Jules Ferry ne pensait pas, mais pas du tout, aux musulmans !

Valérie Pécresse a promptement réagi en suspendant les allocations versées par la région à ladite association. À l’heure où tant d’élus locaux achètent, avec complaisance et des subventions, les voix des électeurs musulmans, son attitude mérite d’être saluée. Lors des prochaines élections régionales, Valérie Pécresse perdra certainement des voix dans le 93. Nous serons heureux de lui apporter les nôtres.