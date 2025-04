Coup de feu

Dans la forêt landaise, une famille se transmet, de génération en génération, les secrets du feu.

Avec ce titre, Un pays en flammes, on s’attendait à un énième brûlot gauchisant. Mais pas du tout !

Il s’agit d’un (bon) jeu de mots sur l’étonnant sujet de ce documentaire : une famille d’artificiers en Gironde. Père et fille s’entendent comme larrons en foire pour créer des spectacles pyrotechniques, ces feux d’artifice qui continuent d’émerveiller petits et grands. Côté réalisation, un choix radical et pertinent a été fait : tout filmer du point de vue de ces artisans, en mettant de côté le spectacle et ses spectateurs. Résultat, quelques belles tranches d’une vie au service de techniques aussi dangereuses que réjouissantes, avec la recherche permanente de nouveautés surprenantes. « Et nous avons des nuits plus belles que vos jours », écrivait Racine depuis Uzès à ses amis parisiens.

C’est toujours le cas, tant ces illuminations continuent d’éclairer superbement les ténèbres.