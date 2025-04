Une horreur ! Non, pas le livre bien sûr ; seulement l’histoire. Oui, c’est du lourd ! L’ombre du mal, excellent premier roman d’Arnaud Leriche, nous conduit dans les pas du capitaine de police Alister Léandre qui mène une enquête drue et délicate afin de retrouver le ou les meurtriers-violeurs d’enfants. Les faits se passent dans la bonne ville d’Amiens, cité de Jules Verne, François Ruffin, d’Emmanuel Macron et de l’auteur de ces lignes. Tout commence par la disparition inquiétante de Léo, 10 ans dont le corps sans vie est retrouvé au parc Saint-Pierre. Ce terrible drame réveille en Alister de vieilles douleurs : son frère cadet avait été retrouvé pendu, traumatisé à la suite d’une agression similaire. Ce n’est pas tout : le fils d’un ami du policier disparaît à son tour. Et c’est le pire qui survient une nouvelle fois. Les forces de l’ordre et Léandre en particulier craignent qu’un tueur en série ne sévisse dans la capitale de Picardie.

Des flics plus vrais que nature !

Suspens magnifiquement entretenu et rebondissements singuliers font de cet ouvrage un thriller haletant et bien mené. Le tout est étayé par des personnages plus vrais que nature et des policiers qui correspondent à ceux de nos commissariats (c’est-à-dire pas forcément des flics idéalisés et/ou engagés politiquement avec des valeurs vaguement wokes comme dans certaines agaçantes séries télévisuelles !) ; ils ont leurs qualités mais aussi leurs faiblesses et n’en demeurent pas moins attachants.

À lire aussi, Philippe Lacoche : La mouche de Lacoche

La ville d’Amiens y est très bien décrite et dépeinte ; l’auteur en profite pour dénoncer quelques faits criants et assez révoltants comme le manque de moyens de l’hôpital psychiatrique Philippe-Pinel, problème récurrent dénoncé en particulier par le député François Ruffin.

En dehors de quelques coquilles qui eussent pu être évitées et quelques longueurs (défaut malheureusement fréquent des premiers romans), cet opus est une sacrée réussite car, de plus, il est écrit avec belle vivacité et une efficace simplicité. Bravo, Arnaud Leriche !

L’ombre du mal, Arnaud Leriche ; Aubane éditions ; 374 pages.