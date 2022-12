Trump, héros cornélien ?

Choix de sa carrière politique ou choix du renflouement des ses finances: Twitter représente un dilemme pour Donald Trump.

Le 15 novembre, Donald Trump annonce qu’il sera candidat à l’élection présidentielle en 2024. Deux jours plus tard, Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, dont Trump a été banni après les événements du 6 janvier 2021, organise un sondage sur son propre compte : faut-il rétablir @realDonaldTrump ? Puisque 51,8 % des 15 millions de votants sont pour, le compte est rouvert le 19 novembre, ce qui permet de voir le dernier Tweet publié par l’ex-président le 8 janvier 2021. Mais depuis, aucun nouveau message de Trump n’a été publié. Celui-ci a déclaré, début novembre, qu’il était parfaitement content de sa propre plateforme, Truth Social, lancée le 21 février. Pourtant, il avait avoué à Fox News en 2017 qu’il ne serait peut-être pas devenu président sans Twitter. Sur ce réseau il compte aujourd’hui près de 88 millions d’abonnés, tandis que sur Truth Social, fin octobre, il n’en avait que 4,37 millions. Cette réticence à revenir sur Twitter a probablement une explication financière. Truth Social appartient au Trump Media and Technology Group. Afin de faciliter l’introduction en bourse de Truth Social, Trump utilise une méthode un peu ésotérique : il a créé une SPAC ou special purpose acquisition company (« société d’acquisition à vocation spécifique ») appelé Digital World Acquisition Corp (DWAC). Un SPAC est une société sans activité dans laquelle n’importe qui peut investir en en achetant des actions. À une date spécifiée, le Trump Media and Technology Group doit fusionner avec DWAC et bénéficier de l’argent investi dans ce SPAC. DWAC a déjà atteint une valeur de plus de 800 millions de dollars. Si la fusion se réalise, l’ex-président gagnera une fortune dans ce qui sera une des meilleures transactions de sa carrière. Mais l’argent investi dans DWAC est un investissement dans Trump lui-même, dont les posts constituent tout l’intérêt de sa plateforme. S’il recommence à tweeter, la valeur de Truth Social risque de baisser. Trump est face à un choix cornélien : politiquement, il a besoin de Twitter, mais financièrement il doit privilégier Truth Social.

A lire aussi: Twitter files: Elon Musk révèle en direct comment Twitter a censuré les éléments de l’affaire de l’ordinateur de Hunter Biden