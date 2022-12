L’origine de la défaite de la France en finale

C’est peut-être le 20 juin 2020, au bord de la Manche à Brighton, que la France a perdu la coupe du monde et c’est à cause d’un Français peu connu du grand public.

Le championnat anglais vient de reprendre dans des stades vides après l’arrêt Covid. Arsenal joue contre Brighton. L’excellent attaquant français de Brighton Neal Maupay tacle le gardien allemand d’Arsenal, Bernt Leno. Excès d’engagement. Leno sort grièvement blessé.

Son remplaçant n’a quasiment jamais joué avec Arsenal même s’il est au club depuis 2010, depuis l’âge de 17 ans. Il a été prêté à beaucoup d’autres clubs. On le dit incapable de s’imposer au plus haut niveau.

Il entre. Est tout de suite excellent.

Leno reste blessé. Le remplaçant jouera 20 matchs comme titulaire. Fera des arrêts fantastiques. Gagnera la coupe contre Chelsea. Puis gagnera le community shield contre Liverpool. En étant décisif à chaque fois.

Cet inconnu s’est fait un nom. Et a pris conscience de son niveau. Il décide de quitter Arsenal quand Arteta choisit de reprendre Leno comme titulaire à son retour de blessure. Beaucoup de clubs le courtisent désormais. Il restera en premier league, à Aston Villa, dont il devient le gardien titulaire en septembre 2020. Il y est toujours.

Ses performances sont remarquées et il devient le gardien de son pays en 2021.

Son pays c’est l’Argentine, il s’appelle Emiliano Martinez.



La blessure de Leno par le Français Maupay aura été le papillon qui aura empêché Randal Koli Muani de marquer à la 120eme. Cette blessure aura été à l’origine des pleurs de Kylian Mbappé et Emmanuel Macron deux ans plus tard.



Sans cet excès d’engagement de l’attaquant français de Brighton Maupay, le monde n’aurait peut-être pas su que l’on pouvait se masturber devant 2 milliards de gens avec un trophée du meilleur gardien. Quelle perte pour le monde entier !

