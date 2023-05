Trans-folie: Budweiser ne s’y fera pas prendre deux fois

54% des Américains ont approuvé le boycott de la célèbre marque de bière, après la production d’une canette à l’effigie de Dylan Mulvaney…

#Go Woke Go Broke (« Devenez woke, faites faillite »). Depuis cinq ans, ce slogan est utilisé par des conservateurs anglophones pour organiser des boycotts de marques dont la publicité fleure trop le progressisme. Pendant la pandémie, Dylan Mulvaney, 24 ans, connu jusqu’alors comme acteur dans des comédies musicales, commence à attirer des followers sur TikTok avec des vidéos qui racontent sa transition vers l’état de femme. Aujourd’hui, « elle » a engrangé plus de 10 millions de followers et plus d’un milliard de vues. Le 13 mars 2022, elle lance une série intitulée « Jours en tant que fille », où elle met en scène son idée de la féminité, qui est une caricature de comportement girly. L’expression de « Womanface », sur le modèle de « blackface », est forgée par la commentatrice, Candace Owens, pour condamner cette façon de renforcer les stéréotypes féminins du passé.

En octobre, Dylan est invitée à la Maison Blanche pour interviewer Joe Biden qui déplore la législation « anti-trans » promulguée dans certains États. Devenue une « influenceuse » incontournable, Mulvaney noue de nombreux partenariats avec des marques, mais un comble d’absurdité est atteint cette année quand elle fête ses 365 jours « en tant que fille ». Parrainée par Nike, elle poste une vidéo où on voit cet être maigrichon caracoler de manière ridicule dans son jardin pour exhiber des leggings et un soutien-gorge de sport – sur un corps sans seins. Mais quand la bière Bud Light lui offre une canette spéciale ornée de son visage, la réaction est féroce. Des vidéos postées en ligne montrent des Américains en casquette de baseball qui tirent sur des canettes de Budweiser avec des armes automatiques. Dans un sondage, 54 % d’Américains approuvent ce boycott. Bien que le lien de causalité reste à prouver, la société mère de Budweiser, Anheuser-Busch InBev, perd jusqu’à 5 milliards de dollars en capitalisation boursière. Voyant la valeur de ses concurrents augmenter, Bud réagit avec une publicité patriotique. Enfin un cas de cancel culture de droite qui marche ?

