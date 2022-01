Gims: sa naturalisation française s’éloigne…

Bien qu’il se revendique d’être “un drapeau français” à lui tout seul, Gérald Darmanin a laissé entendre que le rappeur star Gims n’était pas près d’obtenir la nationalité française.

Le ministre de l’Intérieur vient de déclarer que la nationalité française était généralement refusée aux tenants de l’islam rigoriste. Pas sûre toutefois que Gims soit islamiste. D’après l’excellente chronique de Lydia Guirous, plus experte que nous en gimseries, Gims est un chanteur converti à l’islam en 2004 plutôt “apôtre dans ses clips du bling-bling, de la nudité et de la chosification des femmes”.

N’empêche, dans une vidéo qui a fait grand bruit début janvier, l’imam Gims, comme Guirous l’appelle ironiquement, demandait à ses frères d’arrêter de lui souhaiter bonne année parce que Noël et le jour de l’An ne sont pas des fêtes musulmanes… Trois semaines et un tollé numérique plus tard, Gims s’est livré à un mea culpa penaud dans le JDD : “Cette vidéo faite tard le soir, je la regrette totalement. La foi, ça relève de l’intime. Ça ne change en aucun cas mes relations avec mon public, animiste, ­bouddhiste, catholique, musulman… Je suis vraiment désolé”. Et le natif de Kinshasa de redemandé la nationalité qui lui aavit été refusée en 2017, pour amendes non payées et parce qu’il résidait à Marrakech…

Gims affirme qu’il participe au rayonnement de la langue française

Certes, Gims est très connu à l’étranger. “Je suis un drapeau français à moi tout seul. Quand je voyage, je me présente comme un artiste français. Pas congolais. Des élèves américains apprennent le français en étudiant mes chansons” affirme-t-il. Sur CNews, Gérard Leclerc a rappellé le cas de Picasso, à qui on avait refusé la nationalité en 1965. Sommes-nous alors en France en train de rater un nouveau Mozart ? Pour la gimsologue Lydia Guirous, “il faut être frappé d’une perte auditive importante ou être un ado au jugement altéré par les hormones galopantes pour supporter ses beuglements métalliques”. N’appartenant à aucune de ces catégories, nous ne nous prononcerons pas.

Gims regrette d’avoir proféré des âneries, c’est tant mieux. Tous tous ses jeunes fans entendront parler de l’article 21-24 du Code civil : “Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française.” Peut-être comprendront-ils aussi qu’être français est une chose désirable qui mérite qu’on fasse attention à ce qu’on dit. Ainsi, Gims aura-t-il la satisfaction d’être utile à son pays d’accueil. Il se déclare très patient, peut-être finira-t-il un jour par mériter ce passeport dont certains détenteurs font si peu de cas?

