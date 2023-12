Bataille ne gagnera pas la guerre

Pascal Bataille, animateur sur C8, fait partie de ces gens qui, dans un pays démocratique, appellent à mettre Eric Zemmour médiatiquement « hors d’état de nuire ».

Si on n’avait pas Eric Zemmour dans l’espace intellectuel et médiatique, certains n’hésiteraient pas à l’inventer pour s’installer dans un ciblage confortable, paresseux. Pour ma part, si j’ai approuvé sur des thèmes importants son parler-vrai, voire brutal, si j’ai de l’amitié pour lui, je n’ai pas voté en sa faveur, tant la mise en œuvre de son programme radical et sans nuance venant confirmer ses globalités parfois offensantes, aurait mis le pays à feu et à sang. Cette attitude n’est pas contraire à ma passion des empoignades vigoureuses sur les plateaux médiatiques dès lors qu’une élémentaire courtoisie est respectée.

Délire éradicateur

Aussi, quelle n’a pas été ma triste stupéfaction quand j’ai découvert ce que Pascal Bataille avait déclaré sur Sud Radio : « (Eric Zemmour) a un discours clairement raciste, antimusulman et anti-arabe et il faut le mettre hors d’état de nuire sur le plan médiatique et juridique ». Je n’ose pas croire que Pascal Bataille, animateur sur C8, soit jaloux du talent médiatique d’Eric Zemmour. Pour l’élément juridique, on ne peut pas dire qu’on a été économe des procédures à l’encontre du président de Reconquête! ! Pascal Bataille devrait au moins être à moitié satisfait.

Mais il veut plus en s’abandonnant à une forme de délire éradicateur. Il faut mettre Eric Zemmour « hors d’état de nuire »… Pascal Bataille a-t-il eu conscience de ce que son extrémisme est bien pire que celui qu’il prête (sans l’expliciter) à Eric Zemmour ? Là où celui-ci propose des convictions, aussi contestables qu’elles puissent apparaître (mais ce serait à démontrer), Pascal Bataille suggère tout simplement de faire sortir du champ médiatique le locuteur qu’il abhorre. Comme ce serait commode – et d’une pauvreté insigne – de procéder de la sorte en ostracisant brutalement tous ceux qui n’ont pas l’heur de plaire à Pascal Bataille !

Y’a que la liberté qui compte!

Ce dernier aurait dû écouter la chronique d’Elisabeth Lévy, ce matin 5 décembre, dans la matinale de Patrick Roger sur Sud Radio. Il aurait appris que la liberté d’expression ne doit pas servir seulement à la formulation de ses propres convictions mais qu’elle a pour fonction et comme honneur de laisser parler ceux qui ne pensent pas comme nous. Il était important d’énoncer cette évidence qui l’est de moins en moins dans un monde qui préfère la certitude péremptoire au doute enrichissant, le monologue sûr de soi au dialogue incertain et imprévisible. Je ne croyais tout de même pas que Jean-Michel Aphatie aurait un successeur du même acabit, lui qui s’est fait une spécialité obsessionnelle de vouloir exclure Eric Zemmour d’un univers où, essayiste comme hier et politique aujourd’hui, il fait de l’ombre à tout le monde et d’abord aux professionnels des médias. La contradiction est déjà insupportable en soi mais quand le talent l’habite, c’est véritablement du lèse-conformisme, une atteinte à la volupté de questionner et parler pour ne rien dire… Cette dangereuse exigence de prétendue pureté rendrait les controverses impossibles sauf à les vouloir aseptisées, les confrontations inutiles sauf à les souhaiter formelles, l’appréhension du réel insupportable sauf à l’embellir par déni.

Qu’on ne croie pas que mon modeste combat ne s’attache qu’à Pascal Bataille et à Eric Zemmour. Je pourrais développer peu ou prou la même argumentation non pas pour défendre Jean-Luc Mélenchon mais pour refuser qu’on noie ses propos scandaleux sous l’opprobre globalisant d’antisémitisme. Puis-je, en tout cas, suggérer à Pascal Bataille d’adopter un autre comportement que ces injonctions comminatoires adressées aujourd’hui à Eric Zemmour ? Et demain à qui ? Je donne ce conseil à tous ceux qui préfèrent supprimer la parole que la contredire ou l’affiner.

Eric Zemmour serait raciste ? Libre à vous, Pascal Bataille, d’aller le démontrer face à lui.

Il serait anti-arabe et anti-musulman ? Libre à vous, Pascal Bataille, de lui opposer votre contradiction.

Mais, de grâce, évitez la honte de vous faciliter la tâche en demandant la suppression de l’adversaire !

