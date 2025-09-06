Shabana Mahmood à l’Intérieur: symbole de diversité ou aveu d’impuissance?

Elle hérite d’un poste empoisonné

Le Royaume-Uni aime les symboles. Et Keir Starmer en a offert un de taille en nommant Shabana Mahmood ministre de l’Intérieur. Âgée de 43 ans, députée de Birmingham, fille d’immigrés pakistanais, musulmane pratiquante, elle devient la première femme musulmane de l’histoire britannique à occuper le poste de « Home Secretary ». Mais derrière la mise en scène, un fait politique : ce remaniement n’était pas prévu. Il a été imposé par la démission d’Angela Rayner, vice-Première ministre et numéro deux du Labour, contrainte de quitter le gouvernement après un scandale fiscal… Fragilisé, Keir Starmer devait réaffirmer son autorité et relancer la dynamique de son exécutif.

Le deal « one in, one out »

Dans ce jeu de chaises musicales, Mme Mahmood hérite d’un ministère difficile : immigration, sécurité, prisons, lutte contre le terrorisme. Ses prédécesseurs conservateurs s’y sont brûlé les ailes. Sajid Javid, lui aussi musulman d’origine pakistanaise, y avait déjà fait un passage remarqué mais sans infléchir les politiques restrictives. Aujourd’hui, Mme Mahmood se retrouve face aux mêmes urgences : des traversées de la Manche toujours plus nombreuses et un système d’asile saturé.

Pour répondre à la crise, Londres et Paris avaient conclu un accord inédit : pour chaque migrant arrivé illégalement au Royaume-Uni, un demandeur d’asile devait être accueilli légalement depuis la France. Un mécanisme dit « one in, one out », censé être à la fois dissuasif et humanitaire. Il s’est avéré pour l’instant inefficace et impopulaire. Les traversées n’ont pas diminué, les coûts explosent et les deux pays s’accusent mutuellement d’inaction. Shabana Mahmood devra décider si ce dispositif doit être réformé ou abandonné — au risque de tendre encore un peu plus les relations avec Paris.

La menace de Reform UK

Mais le vrai danger est ailleurs. La montée de Reform UK, le parti de Nigel Farage, change la donne. Sa progression dans les sondages oblige travaillistes comme conservateurs à durcir leur discours sur l’immigration. Même minoritaire, M. Farage impose son agenda et fait pression sur l’ensemble du système politique britannique. Pour Mme Mahmood, cela signifie une équation impossible : rassurer une opinion publique chauffée à blanc tout en préservant l’image progressiste d’un gouvernement travailliste qui se veut inclusif.

La gauche européenne se félicite déjà de voir une femme musulmane à la tête de l’Intérieur britannique. L’image est forte, mais elle n’a rien d’inédit : Sajid Javid l’avait précédée, on l’a dit. Et surtout, le symbole ne résout rien. Le « Home Office » est jugé à l’aune des chiffres — nombre de traversées, efficacité des expulsions, fermeté sur le sol britannique.

Dans un climat où Reform UK gagne du terrain et où les accords franco-britanniques patinent, la diversité affichée risque donc de se fracasser sur la réalité ! Ce remaniement de Keir Starmer, déclenché par la démission d’Angela Rayner, a offert au Royaume-Uni un nouveau symbole : Shabana Mahmood, première femme musulmane à l’Intérieur. Mais l’épreuve du réel s’annonce implacable. Elle devra affronter la même tempête, avec en plus la pression d’un Nigel Farage plus menaçant que jamais. Le symbole est peut-être beau pour les progressistes. Mais dans la Manche, les canots continuent de passer.