Comme la mort de George Floyd fait la une de l’actualité depuis une dizaine de jours et a provoqué des manifestations dans de nombreux pays occidentaux et des débordements en France, c’est l’occasion idéale de débattre des questions liées à l’esclavage, au racisme et à la mémoire avec l’essayiste Rokhaya Diallo sur Causeur TV ! Les deux femmes évoquent également le cas d’Adama Traoré.

Sur la question des violences policières et du racisme en France, c’est assez simple: notre directrice Elisabeth Lévy et Rokhaya Diallo ne sont d’accord sur presque rien.

Regardez les deux femmes confronter leurs idées dans une vaste causerie d’une heure, arbitrée par Jean-Baptiste Roques !

