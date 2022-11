Range ton voile

Merci François-Xavier Bellamy ! Le mercredi 19 octobre, le Parlement européen a voté l’interdiction pour la Commission européenne de financer des campagnes de promotion du hijab.

C’est probablement la plus grande victoire remportée contre l’islamisme depuis longtemps. Malgré l’opposition de la gauche, des écologistes et d’une bonne part des « progressistes » (dont Stéphane Séjourné, secrétaire général de Renaissance, ex-LREM, proche d’Emmanuel Macron), tous désireux de continuer à offrir de l’argent public au prosélytisme islamique, le mercredi 19 octobre, le Parlement européen a voté l’interdiction pour la Commission européenne de financer des campagnes de promotion du hijab. Plus jamais l’Europe ne devra se compromettre en soutenant cette propagande indigne, affirmant par exemple que « La liberté est dans le hijab » ou « Apportez de la joie, acceptez le hijab », alors même qu’en Iran et ailleurs des femmes sont torturées et assassinées parce qu’elles refusent de porter ce drapeau du totalitarisme théocratique. C’est la victoire d’un homme, François-Xavier Bellamy, qui s’est dépensé sans compter pour concevoir et porter cet amendement. Il a eu mille raisons de croire la tâche impossible, mille raisons de se décourager, mille occasions d’abandonner, mais il a incarné dans son engagement politique son enseignement de philosophe : « Tenez bon, tenez ferme, soyez fidèles », et il a triomphé. C’est la victoire d’une mobilisation citoyenne de dizaines de milliers de messages de soutien et d’une pétition qui, en quelques jours, ont aidé à convaincre plusieurs indécis. C’est la victoire de l’union des droites, toutes les droites dans leur éventail politique avec notamment le Parti populaire européen (alliance de partis à laquelle appartient LR) et Identité et Démocratie (groupe du RN), toutes les droites européennes rassemblées à l’échelle du continent pour défendre notre civilisation et son message à la fois unique et universel – instant de grâce où Strasbourg a été la digne héritière d’Athènes.

