Houria Bouteldja: «Le voile permet aux hommes d’affirmer leur virilité!»

Ses paroles nous vont droit au coeur

Jusqu’à présent, nous n’étions pour elle que des « souchiens ». Des sous-hommes en quelque sorte. Puis dans son extrême bonté, elle a décidé d’améliorer notre statut et de faire de nous des hommes, des vrais et qui en ont…

Voici sa recette. Houria Bouteldja était interviewée par deux YouTubeurs. Ceux-ci connaissant la question lui ont demandé ce qu’elle pensait de l’homophobie dans les quartiers qu’elle affectionne.

Sa réponse fusa, cinglante : « Ce n’est pas mon sujet ». En Cisjordanie, on décapite des homosexuels. Ils partent se réfugier à Tel Aviv , ville éminemment gay friendly. Comme on peut le constater, la banlieue a encore des efforts à faire.

Puis après cette digression intempestive, on est passé aux choses sérieuses : le voile ! Et là, accrochez-vous bien. Ça va être dur.

La vibrante indigéniste a expliqué que « le voile permettait aux hommes d’affirmer leur virilité ». Nous, on pensait bêtement que le voile était le symbole de l’asservissement de la femme. Mais nous ne nous étions pas aperçus qu’une femme soumise, c’est diablement excitant. Merci à Houria Bouteldja de nous avoir ouvert les yeux.

Le voile est donc, selon son enseignement, un accessoire vestimentaire puissamment érotique. Rien de tel qu’une fille voilée pour attiser nos ardeurs. C’est beaucoup plus efficace, à coup sûr, que le viagra.

Mais dans cette exploration amoureuse et charnelle, on peut aller plus loin… Une fille en abaya aura des effets encore plus bénéfiques que le voile sur notre désir. Et le sommet, le top, qui vous fera grimper aux rideaux, qui vous garantira le septième ciel, c’est une étreinte avec une fille en burkini. On remarquera que pour son entretien, Houria Bouteldja n’était pas voilée. C’est pour ça que nous n’avons absolument pas envie d’elle.

